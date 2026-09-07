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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 7 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 7 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 7 de septiembre del 2026, con el debut de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, y el partidazo entre Nacional y Cali por Copa BetPlay. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

Este lunes, el calendario futbolero trae el debut de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, que se lleva a cabo en Polonia. Las dirigidas por Carlos Paniagua enfrentarán a Costa Rica, en duelo que se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Además, hay clásico de verdes por Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por un cupo a los cuartos de final.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Atlético Nacional y Deportivo Cali se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
Atlético Nacional y Deportivo Cali se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
Fotos oficiales de Atlético Nacional y Deportivo Cali

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Partidos EN VIVO HOY, lunes 7 de septiembre del 2026:

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HorarioPartidoCompeticiónCanales de transmisión
11:00 a.m.Costa Rica vs. ColombiaMundial Femenino Sub-20 2026Gol Caracol, Dity y www.golcaracol.com
12:00 p.m.Getafe vs. CeltaLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 4
12:00 p.m.Göztepe SK vs. Gaziantep FKSuperliga TurcaDisney+ Premium
1:45 p.m.Udinese vs. LazioSerie A ItalianaDisney+ Premium
2:30 p.m.Elche vs. Real SociedadLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 4
5:00 p.m.Barracas Central vs. Argentinos JuniorsPrimera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
6:00 p.m.Llaneros vs Deportes TolimaLiga BetplayWin
7:15 p.m.Unión Santa Fe vs. InstitutoPrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
8:15 p.m.Atlético Nacional vs. Deportivo CaliCopa BetPlayWin
Jorge Carrascal en partido del Flamengo contra Remo por el Brasileirao.
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Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
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