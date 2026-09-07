Partidos EN VIVO HOY 7 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario futbolero trae el debut de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, que se lleva a cabo en Polonia. Las dirigidas por Carlos Paniagua enfrentarán a Costa Rica, en duelo que se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Además, hay clásico de verdes por Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por un cupo a los cuartos de final.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, lunes 7 de septiembre del 2026:
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|Horario
|Partido
|Competición
|Canales de transmisión
|11:00 a.m.
|Costa Rica vs. Colombia
|Mundial Femenino Sub-20 2026
|Gol Caracol, Dity y www.golcaracol.com
|12:00 p.m.
|Getafe vs. Celta
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 4
|12:00 p.m.
|Göztepe SK vs. Gaziantep FK
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Udinese vs. Lazio
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|2:30 p.m.
|Elche vs. Real Sociedad
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 4
|5:00 p.m.
|Barracas Central vs. Argentinos Juniors
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|6:00 p.m.
|Llaneros vs Deportes Tolima
|Liga Betplay
|Win
|7:15 p.m.
|Unión Santa Fe vs. Instituto
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|8:15 p.m.
|Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
|Copa BetPlay
|Win