Partidos EN VIVO HOY 7 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario futbolero trae el debut de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, que se lleva a cabo en Polonia. Las dirigidas por Carlos Paniagua enfrentarán a Costa Rica, en duelo que se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Además, hay clásico de verdes por Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por un cupo a los cuartos de final.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Atlético Nacional y Deportivo Cali se enfrentan en la Copa BetPlay 2026. Fotos oficiales de Atlético Nacional y Deportivo Cali

Partidos EN VIVO HOY, lunes 7 de septiembre del 2026:

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Horario Partido Competición Canales de transmisión