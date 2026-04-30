La Selección Colombia femenina Sub-17 afrontará hoy, jueves 30 de abril, su tercera presentación en el Sudamericano de la categoría que se celebra en Paraguay. El combinado juvenil se medirá frente a Bolivia, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo A. Este partido podrá seguirse EN VIVO por Gol Caracol HD2, en la plataforma Ditu y a través de www.golcaracol.com .



¿Cómo llega Colombia?

Colombia y Chile igualaron sin goles en el segundo duelo de la jornada correspondiente a la Fecha 3, disputado en el Estadio Ameliano de Villeta. Con ese resultado, Colombia continuó sin sumar de a tres, mientras que Chile se mantuvo como escolta de la 'albiceleste'.

La Selección Colombia enfrentó a Chile por la fecha 3 del Sudamericano femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

¿Cómo llega Bolivia?

Argentina superó 3-0 a Bolivia en la primera jornada de la Fecha 3 disputada en el Estadio Ameliano de Villeta. La Albiceleste logró destrabar el partido sobre el cierre de la primera mitad, cuando Lola Conde abrió el marcador a los 43’. Ya en el complemento, Agustina Maldonado amplió la ventaja a los 52’, mientras que Lola Hernández convirtió a los 73’ para sellar el 3-0 definitivo. Con ese resultado, Argentina continuó firme en la competencia liderando la tabla con siete unidades.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Bolivia por el Sudamericano

Bajo ese panorama, el duelo entre Colombia y Bolivia se disputará hoy en el Estadio Ameliano, situado en Villeta, Paraguay, y comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia.

Como de costumbre, podrá seguirse EN VIVO por televisión a través de la señal de Gol Caracol HD2, en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, y también en este portal: www.golcaracol.com , ingresando al siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos , para que se programe y no se lo pierda. Vale mencionar que la transmisión arrancará diez minutos antes del pitazo inicial.

Cabe recordar que este torneo entrega cupos directos al Mundial de Marruecos 2026.



Así está la tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano femenino Sub-17:

# Equipos P W D L DIFF GLS PTS 1 Argentina 3 2 1 0 +5 6:1 7 2 Chile 2 1 1 0 +7 8:1 4 3 Paraguay 2 1 0 1 -1 1:2 3 4 Colombia 2 0 2 0 0 1:1 2 5 Bolivia 3 0 0 3 -11 1:12 0