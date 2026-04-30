A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Bolivia por el Sudamericano

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La Selección Colombia femenina Sub-17 afrontará hoy, jueves 30 de abril, su tercera presentación en el Sudamericano de la categoría que se celebra en Paraguay. El combinado juvenil se medirá frente a Bolivia, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo A. Este partido podrá seguirse EN VIVO por Gol Caracol HD2, en la plataforma Ditu y a través de www.golcaracol.com .
Colombia y Chile igualaron sin goles en el segundo duelo de la jornada correspondiente a la Fecha 3, disputado en el Estadio Ameliano de Villeta. Con ese resultado, Colombia continuó sin sumar de a tres, mientras que Chile se mantuvo como escolta de la 'albiceleste'.
Argentina superó 3-0 a Bolivia en la primera jornada de la Fecha 3 disputada en el Estadio Ameliano de Villeta. La Albiceleste logró destrabar el partido sobre el cierre de la primera mitad, cuando Lola Conde abrió el marcador a los 43’. Ya en el complemento, Agustina Maldonado amplió la ventaja a los 52’, mientras que Lola Hernández convirtió a los 73’ para sellar el 3-0 definitivo. Con ese resultado, Argentina continuó firme en la competencia liderando la tabla con siete unidades.
Bajo ese panorama, el duelo entre Colombia y Bolivia se disputará hoy en el Estadio Ameliano, situado en Villeta, Paraguay, y comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia.
Como de costumbre, podrá seguirse EN VIVO por televisión a través de la señal de Gol Caracol HD2, en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, y también en este portal: www.golcaracol.com , ingresando al siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos , para que se programe y no se lo pierda. Vale mencionar que la transmisión arrancará diez minutos antes del pitazo inicial.
Cabe recordar que este torneo entrega cupos directos al Mundial de Marruecos 2026.
|#
|Equipos
|P
|W
|D
|L
|DIFF
|GLS
|PTS
|1
|Argentina
|3
|2
|1
|0
|+5
|6:1
|7
|2
|Chile
|2
|1
|1
|0
|+7
|8:1
|4
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|-1
|1:2
|3
|4
|Colombia
|2
|0
|2
|0
|0
|1:1
|2
|5
|Bolivia
|3
|0
|0
|3
|-11
|1:12
|0
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