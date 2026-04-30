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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Bolivia por el Sudamericano

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Bolivia por el Sudamericano

La Selección Colombia femenina Sub-17 vuelve al jugar HOY en el Sudamericano, enfrentando a las bolivianas. ¡Prográmese con el juego en Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Colombia vs. Bolivia - Sudamericano Sub-17.
Colombia vs. Bolivia - Sudamericano Sub-17.
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