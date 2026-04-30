Partidos EN VIVO HOY 30 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario de partidos precisa que hay acción en la Europa League y la Conference League, por la ida de la semifinales. Además, continúan las emociones en la Copa Libertadores y Sudamericana.
Igualmente, la Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá su tercera salida enfrentando a Bolivia. Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, en la plataforma de Ditu, y en este portal: www.golcaracol.com.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY jueves 30 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, jueves 30 de abril del 2026:
|Equipos
|Hora/Canal
|Nottingham Forest vs. Aston Villa
|2:00 p.m. - Europa League Disney+ Premium, ESPN
|Rayo Vallecano vs. Strasbourg Alsace
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|SC Braga vs. Freiburg
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Colombia vs. Bolivia
|3:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Carabobo vs. Club Blooming
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Vasco da Gama vs. Olimpia
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN
|Bolívar vs. Fluminense
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5
|Independiente Rivadavia vs. La Guaira
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Chile vs. Paraguay
|6:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-17 - DGO,DSports 4
|Tigre vs. América de Cali
|7:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN
|Corinthians vs. Peñarol
|7:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Tiro
|7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|RB Bragantino vs. River Plate
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5
|Alianza Atlético vs Macará
|9:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO;DSports, Amazon Prime Video
|Medellín vs. Cusco FC
|9:00 p.m. - Copa Libertadores Disney+ Premium, ESPN