Partidos EN VIVO HOY 30 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario de partidos precisa que hay acción en la Europa League y la Conference League, por la ida de la semifinales. Además, continúan las emociones en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Igualmente, la Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá su tercera salida enfrentando a Bolivia. Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, en la plataforma de Ditu, y en este portal: www.golcaracol.com.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY jueves 30 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, jueves 30 de abril del 2026:

Equipos Hora/Canal Nottingham Forest vs. Aston Villa 2:00 p.m. - Europa League Disney+ Premium, ESPN Rayo Vallecano vs. Strasbourg Alsace 2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace 2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium