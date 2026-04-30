Tabla de posiciones del grupo de Junior en Copa Libertadores, tras Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

Cerro Porteño le frenó el paso al poderoso Palmeiras con un empate 1-1 este miércoles en la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, en una zona que sigue completamente abierta y que tiene al Sporting Cristal como inesperado líder.

En La Olla Monumental, en Asunción, el Palmeiras de Abel Ferreira tomó ventaja a los 33 minutos con un tanto del colombiano Jhon Arias y el empate llegó a los 72' tras un infortunado autogol del arquero Carlos Miguel.

El gol de Arias se dio cuando el extremo cafetero apareció de forma providencial en el medio del área para rematar de zurda, tras una asistencia de Allan.

La pelota se deslizó suave por abajo, para quedar depositada junto al palo izquierdo del arco defendido por el argentino Martín Arias.



El Ciclón de Barrio Obrero alcanzó la igualdad con un autogol de Carlos Miguel, luego de que un remate lejano de Juan Iturbe se estrellara en el palo izquierdo y, en el rebote, impactara en la espalda del arquero antes de cruzar la línea de sentencia.

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Con este resultado, el Sporting Cristal lidera contra todo pronóstico el Grupo F con 6 puntos tras tres fechas disputadas, seguido por el Palmeiras con 5. Cerro Porteño es tercero con 3 unidades y Junior de Barranquilla cierra las posiciones con un punto.

En la cuarta fecha, el Cristal recibirá en Lima a Palmeiras el 5 de mayo y Cerro Porteño visitará al Junior dos días después.



Un tiempo para cada uno

El Palmeiras fue un dominador absoluto del primer tiempo.

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Ariel Holan, el DT de Cerro Porteño, conformó una línea de cinco en el fondo e impuso marcas personales sobre Allan y Agustín Giay. Sin embargo, Allan paseó su figura a sus anchas, al punto de fabricar la jugada de gol que convirtió Arias.

El planteamiento conservador de la primera fracción en Cerro cambió en el segundo tiempo con un esquema ofensivo, que se coronó con el misil que remató Iturbe y que se tradujo en el gol del empate.

La pelota virtualmente sorprendió a Carlos Miguel que había tenido poco trabajo hasta entonces.

El ingreso en Cerro del argentino nacionalizado paraguayo le cambió la cara al conjunto azulgrana. La pelota transcurrió en terreno rival y las oportunidades se multiplicaron.

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Abel Ferreira se apresuró a cambiar para inclinar de nuevo el partido a su favor pero ya fue tarde.

Además, el guardameta de Cerro, Martín Arias, se convirtió en héroe al salvar providencialmente con el pie, en el último segundo, una pelota de gol por un remate de cabeza del atacante argentino de Palmeiras, José "Flaco" López.

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Si bien Cerro quebró la hegemonía devastadora del Palmeiras, el elenco guaraní está obligado a tentar algún triunfo en sus próximas visitas al Junior y al Palmeiras para pensar en la clasificación a los octavos de final.



Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026