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Gol Caracol  / Tabla de posiciones del grupo de Junior en Copa Libertadores, tras Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

Tabla de posiciones del grupo de Junior en Copa Libertadores, tras Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

La tercera jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026 ya se completó y por eso le contamos cómo quedó Junior luego del empate de Cerro Porteño con Palmeiras.

Por: AFP
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Cerro Porteño vs. Palmeiras - Copa Libertadores 2026.
Cerro Porteño vs. Palmeiras - Copa Libertadores 2026.
Getty Images.

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