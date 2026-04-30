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Gol Caracol  / "A Vinícius Júnior no le dejaría tirar los penaltis; tiene otras capacidades"

"A Vinícius Júnior no le dejaría tirar los penaltis; tiene otras capacidades"

Uno de los mejores cobradores de penalti de la historia habló sobre el Real Madrid y especialmente del extremo brasileño Vinícius Júnior. ¡Acá todo lo que dijo!

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol errada en Champions League
Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol errada en Champions League
AFP

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