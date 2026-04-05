DT de Minessota sobre James Rodríguez; "lo integraremos cuando los médicos lo vean adecuado"

Por estos días, el estado de salud de James Rodríguez ha generado mucha preocupación. El capitán de la Selección Colombia tuvo que ser hospitalizado por 72 horas debido a una afección médica de origen no deportivo y un cuadro de deshidratación severa", tras el juego de preparación contra Francia, según comunicó la propia Federación Colombina de Fútbol en un comunicado el pasado 2 de abril.

A partir de ese enunciado, las especulaciones sobre la evolución del '10' cucuteño han sido muchas, pero en las últimas horas desde el propio club de Rodríguez Rubio, Minnesota United, dieron un parte de tranquilidad. Fue Cameron Knowles el que habló de cómo avanza la recuperación del talentoso de nuestro país.

James Rodríguez, jugador de Selección Colombia y Minnesota United - Foto: Getty Images

"Lo de James es algo del día a día. Él está bajo los cuidados de nuestro cuerpo médico. Obviamente está en casa, descansando y ha estado fuera unos días. Nuestro cuerpo médico está en contacto constante con él. Tenemos médicos en Minnesota evaluándolo, iremos integrándolo a la medida en que los médicos lo vean adecuado", precisó Knowles en rueda de prensa luego del compromiso de 'the loons' contra los Los Ángeles Galaxy, el sábado anterior.



A renglón seguido, el director técnico del Minnesota se refirió a la adaptación de James David en el club y de cómo ha logrado impactar en el grupo, destacó su profesionalismo y que es querido y respetado por sus compañeros.

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"Se ha perdido la pretemporada, ahora ha tenido este inconveniente. Pero cuando te fijas en la forma en la que él se ha integrado al grupo, su profesionalismo, hábitos de entrenamiento, el impacto en el grupo ha sido excepcional. Trabaja muy duro todos los días, ha mostrado mucha humildad; es querido y respetado por todos. Ojalá pueda estar saludable pronto y lo podamos tener de vuelta con el grupo", terminó por indicar Knowles.

Por supuesto que este parte médico sobre James también repercute en el entorno de la Selección Colombia, que añadió en su comunicado "que mantiene una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United".



¿Cómo va Minnesota United en la MLS?

Tras haberse impuesto por marcador de 1-2 a los Los Ángeles Galaxy, el equipo que tiene en sus filas a James Rodríguez marcha en la novena casilla de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer con ocho puntos en seis jornadas disputadas.

