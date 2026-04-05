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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de Minessota sobre James Rodríguez; "lo integraremos cuando los médicos lo vean adecuado"

DT de Minessota sobre James Rodríguez; "lo integraremos cuando los médicos lo vean adecuado"

Cameron Knowles habló en las últimas horas sobre cómo avanza el estado de salud de James Rodríguez, luego de haber sido hospitalizado tras partido con la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de abr, 2026
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James Rodríguez en partido con Minnesota United.
James Rodríguez en partido con Minnesota United.
AFP

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