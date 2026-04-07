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Gol Caracol  / Barcelona vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Barcelona vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Este miércoles, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a rivalizar esta vez en la Champions League. El primer duelo por los cuartos de final se jugará en el Camp Nou. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Foto: AFP

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