Barcelona vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

El Spotify Camp Nou será el escenario este miércoles del quinto duelo de la temporada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que inician el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Champions League, en el que el conjunto azulgrana se encomienda a su fortín para tomar ventaja en la eliminatoria.

Desde el regreso el pasado noviembre al remodelado recinto ubicado en el barrio de Les Corts, el equipo catalán cuenta por victorias los catorce partidos que ha disputado como local: diez de LaLiga, tres de Champions y uno de Copa del Rey con un balance de 47 goles a favor (3,35 por partido) y 9 en contra.

Datos que permiten ser optimista al conjunto de Hansi Flick, cuyo principal objetivo es sacar rédito del 'factor' Camp Nou para afrontar con ciertas garantías el partido de vuelta, que se disputará el 14 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano.

Los antecedentes

Los precedentes esta temporada contra el Atlético sonríen al Barcelona. Ganó (1-2) hace tres días en Madrid para dejar encarrilado el título de Liga, se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey hace un mes (3-0) y en diciembre sumó un triunfo solvente (3-1) en la primera vuelta. El único lunar contra el equipo de Simeone fue el 4-0 en la ida de semifinales de la competición del 'KO'.



Sin embargo, las dos últimas veces que ambos clubes han coincidido en la Champions la balanza se decantó a favor de los 'colchoneros'. Fue también en los cuartos de final de las temporadas 2013-14 y 2015-16. La ida de ambas eliminatorias también se disputó en Barcelona.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en la Liga de España. Fotos: AFP

Publicidad

En el curso 2013-14, el Barça de 'Tata' Martino cayó eliminado tras empatar (1-1) el primer partido y perder por la mínima en Madrid (1-0). Dos años después, el equipo de Luis Enrique tampoco logró el pase a semifinales después ganar en el Camp Nou (2-1) y encajar un 2-0 en el Vicente Calderón. Simeone ya dirigía al Atlético en ambas eliminatorias. Por ello, el conjunto catalán no se fía de un rival que el fin de semana dio descanso a varios de sus titulares, algo que el líder de LaLiga, centrado en aumentar a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid, no pudo hacer.

Además, el Barcelona tiene la baja de Raphinha, fundamental para Flick. Todo apunta a que Marcus Rashford, goleador en el Metropolitano, volverá a ocupar la banda del brasileño. Dani Olmo, titular como 'falso 9' en el Metropolitano, y Robert Lewandowski compiten por un puesto en la punta de ataque. En la medular, las bajas por lesión de Marc Bernal y Frenkie de Jong obligarán a Flick a situar a Eric Garcia como mediocentro.



Variantes en los 'colchoneros'

Por lo que respecta al Atlético de Madrid, el once presentado el pasado sábado en el Metropolitano no tendrá mucho que ver con el que formará Diego Simeone en el choque de este miércoles en el Camp Nou en la Liga de Campeones

Publicidad

Es la competición que más ambición y también que más desvelos provoca en el conjunto 'rojiblanco' desde hace años, desde aquellas finales de 2014 y 2016, también con el Barcelona como rival en cuartos de final. Lo eliminó en las dos, resistente fuera y resolutivo en casa.

Acción de juego entre Atlético de Madrid vs. Barcelona por Liga de España. AFP

Solo cinco jugadores, como mucho, repetirán previsiblemente de un once a otro. Son Koke Resurrección en el centro del campo, Giuliano Simeone en el carril derecho, Nahuel Molina en el lateral, quizá Antoine Griezmann en el ataque y tal vez Álex Baena en la banda izquierda, en competencia por un puesto con Ademola Lookman.

El resto serán novedades. Desde la portería, con el regreso de Jan Oblak, si está en perfectas condiciones, como así parece (si no, jugará Juan Musso), después de cuatro partidos fuera de acción por una distensión muscular en el costado, ante el desafío de soportar su portería a cero en el Camp Nou (lo ha logrado una vez, en 2021, en once visitas), hasta la delantera, con el retorno de Julián Álvarez en la titularidad.

El campeón del mundo argentino, de nuevo el máximo goleador del Atlético en este curso, sin minutos el pasado sábado para llegar en las mejores condiciones al Camp Nou, es una garantía en la Liga de Campeones.

Publicidad

Ha marcado 8 goles en 11 partidos esta campaña en este torneo y 15 en 21 duelos desde que juega con el Atlético en la máxima competición continental. Además, se ha repuesto de sus meses más grises en el club, con tres tantos y tres asistencias en sus últimos cuatro choques

De las paradas de Oblak a los remates de Julián Álvarez circula la alineación del Atlético, con Griezmann al lado suyo y como centro de todo en la transición ofensiva (con la alternativa de la referencia de Alexander Sorloth), el vértigo de Giuliano Simeone y Ademola Lookman (o la alternativa de Álex Baena) por los extremos y la consistencia, el orden y la visión de Koke Resurrección y el músculo, la presión y la velocidad de Marcos Llorente en el medio, en el que Pablo Barrios y Johnny Cardoso son baja por lesión y Rodrigo Mendoza vuelve a la convocatoria tras un esguince.

Publicidad

Ni Llorente ni Lookman jugaron el sábado. Tampoco David Hancko, que formará en el centro de la defensa, con el lateral izquierdo para Matteo Ruggeri, con el reto tremendo de nuevo de enfrentarse a Lamine Yamal, y con Marc Pubill reintegrado al once, indiscutible y de vuelta después de tres encuentros de baja por una lesión en la zona de las costillas. Nahuel Molina, que acumuló los 90 minutos el sábado, apunta a titular. En la defensa es baja José María Giménez.

Desde ese once, a la espera del papel de Baena, único goleador del Atlético en el Camp Nou en sus dos duelos de esta campaña, empezará la eliminatoria el equipo de Diego Simeone, cuyo rendimiento como visitante lo pone de nuevo en alerta, más aún con la visita a uno de los mejores locales de Europa, en una competencia que se resolverá el martes siguiente en el estadio Metropolitano.

Es una dinámica de toda la temporada (sólo ocho victorias en 24 salidas, con nueve derrotas y siete empates entre todas las competiciones), cuya visibilidad es aún mayor ahora: un triunfo en sus últimas seis visitas, tres derrotas seguidas y cinco de sus seis desplazamientos más recientes con tres goles en contra en cada uno de ellos.



Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions League

Es por ello, que el próximo desafío a cual se medirá el equipo 'culé' será este miércoles 8 de abril, en condición de local, frente al Atlético de Madrid por el primer enfrentamiento en los cuartos de final en la Champions League.

El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 2:00 de la tarde y se disputará en el Spotify Camp Nou, en la ciudad de Barcelona, España. El encuentro se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia y en ESPN, y en la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium. Además, en nuestro portal: www.golcaracol.com , encontrará las jugadas virales, los golazos y las voces de los protagonistas.

Barcelona vs Atlético de Madrid; Champions League AFP