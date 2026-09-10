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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia tendrá se segunda salida en el Mundial Femenino Sub-20 y lo hará enfrentando a Portugal en el Miejski LKS Lodz. ¡VEA HOY este partido EN VIVO por Gol Caracol y Ditu!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de sept, 2026
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La Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20.
La Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20.
Foto: Getty Imágenes

Segunda salida de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en tierras polacas. La 'tricolor' enfrentará HOY jueves 10 de septiembre a Portugal, en cumplimiento de la fecha dos del grupo E del certamen de la FIFA. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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En el caso de la Selección Colombia femenina viene de vencer en su debut 3-1 a Costa Rica. Las dirigidas por Carlos Paniagua lograron remontar el partido frente al combinado centroamericano, luego de ir perdiendo 1-0 con un tanto de Sheika Scott, quien aprovechó un error y mal cálculo de Luisa Agudelo en el arco. Pero la 'tricolor' se 'puso las 'pilas' y con anotaciones de Fernanda Viáfara, de penalti, Mariana Silva y Catalina Cortés, las 'cafeteras' sumaron los tres puntos.

Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026.
Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026.
Foto: Getty Imágenes

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Ahora, el objetivo frente a las lusitanas es un nuevo triunfo que les permita clasificarse a la siguiente ronda de la cita orbital en Polonia-2026, a los octavos de final.

Por el lado de Portugal, el seleccionado de las 'quinas' cayó en su estreno con República Popular Democrática de Corea por marcador de 2-0. Por el que este encuentro frente a las colombianas es importante sumar los enteros para no quedar rezagadas en la zona E.

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Hay que precisar, que antes del compromiso entre colombianas y portuguesas, RPD de Corea y Costa Rica rivalizarán en el Miejski LKS Lodz. Este juego será a las 8:00 de la mañana en nuestro país.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20 y dónde verlo EN VIVO por TV

  • Día: jueves 10 de septiembre del 2026.
  • Jornada: segunda fecha del grupo E.
  • Hora: 11:00 de la mañana (Colombia).
  • Estadio: Miejski LKS Lodz (Polonia).
  • Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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