Segunda salida de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en tierras polacas. La 'tricolor' enfrentará HOY jueves 10 de septiembre a Portugal, en cumplimiento de la fecha dos del grupo E del certamen de la FIFA. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

¿Cómo llegan los planteles a este partido de la Copa del Mundo Sub-20 2026?

En el caso de la Selección Colombia femenina viene de vencer en su debut 3-1 a Costa Rica. Las dirigidas por Carlos Paniagua lograron remontar el partido frente al combinado centroamericano, luego de ir perdiendo 1-0 con un tanto de Sheika Scott, quien aprovechó un error y mal cálculo de Luisa Agudelo en el arco. Pero la 'tricolor' se 'puso las 'pilas' y con anotaciones de Fernanda Viáfara, de penalti, Mariana Silva y Catalina Cortés, las 'cafeteras' sumaron los tres puntos.

Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026. Foto: Getty Imágenes

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Ahora, el objetivo frente a las lusitanas es un nuevo triunfo que les permita clasificarse a la siguiente ronda de la cita orbital en Polonia-2026, a los octavos de final.



Por el lado de Portugal, el seleccionado de las 'quinas' cayó en su estreno con República Popular Democrática de Corea por marcador de 2-0. Por el que este encuentro frente a las colombianas es importante sumar los enteros para no quedar rezagadas en la zona E.

Hay que precisar, que antes del compromiso entre colombianas y portuguesas, RPD de Corea y Costa Rica rivalizarán en el Miejski LKS Lodz. Este juego será a las 8:00 de la mañana en nuestro país.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20 y dónde verlo EN VIVO por TV