"Es triste que jueguen jugadores en el fútbol colombiano porque pagan dinero, no por capacidad"

Stalin Motta jugó fútbol profesional entre 2004 y 2023. Defendió los colores de Chía FC, La Equidad, Nacional y Cúcuta Deportivo en nuestro país y en el exterior tuvo un breve paso por Barcelona, de Ecuador. Fueron casi dos décadas vestido de cortos y recorriendo todos los estadios del país.

Sin embargo, en el cierre de su recorrido deportivo quedó decepcionado y triste por la forma en que se están manejando algunas situaciones en el balompié colombiano. Por eso, incluso decidió marcharse durante algún tiempo a Estados Unidos, a buscar nuevos horizontes y a tomar un aire. Al cabo de un par de años, el antiguo volante bogotano regresó a la capital de la República y se ha dejado ver en algunas actividades junto a colegas y amigos como Rafael Robayo.

A la par, le dedica el tiempo a su familia y a algunos proyectos personales que quiere poner a marchar a corto y mediano plazo. En una pausa de esas ocupaciones, Motta fue el invitado de la semana en el 'Anecdotario', de Gol Caracol y dejó algunas confesiones frenteras y directas de su pasión, que es el fútbol.

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"Yo cuando salí del fútbol, salí muy triste, decepcionado de muchas cosas que no tienen que estar presentes, como el de los malos manejos de los directivos, como que jueguen jugadores profesionalmente no por su capacidad, sino por otros temas, como temas económicos, (jugadores) que ponen dinero", explicó el hombre con más número de compromisos jugados en la desaparecida Equidad.



¿A quién le pagan, a los directivos, a los entrenadores?, fue el siguiente interrogante. El bogotano, de 42 años, dejó escapar una sonrisa y apuntó que "no sé, me quieres ver en una cárcel, yo quiero estar con mi familia...cuando me retiré, hace ya 3 años, sí pagaban, no sé a quién, pero sí lo hacían. Algunos estaban por encima de jugadores que trabajan día tras día. Uno se daba cuenta en las concentraciones cuando salían unos y entraban otros. Uno decía; ¿qué pasa aquí?...Guau".

Aparte de esos duros cuestionamientos al sistema, también le pegó duro no haber podido tener un cierre soñado en el equipo de sus amores. "Me dolió no haberme podido retirar en La Equidad, no lo pude hacer por diferentes circunstancias. Eso me dejo muy triste, pero son cosas que tienen que pasar, hay que aprender de esa situación, he madurado, me olvide del personaje, de ese ego que uno mantiene en el fútbol y que si no puedes controlar, te puedes volver un desastre", finalizó Stalin Motta.

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Vea acá la entrevista completa de Stalin Motta en el Anecdotario