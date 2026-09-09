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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs. Tolima de este viernes sí tendrá público en las tribunas de El Campín

Santa Fe vs. Tolima de este viernes sí tendrá público en las tribunas de El Campín

La decisión fue dada a conocer hace pocos minutos en el sitio oficial de la Dimayor y de esa manera Santa Fe podrá contar con el apoyo de sus hinchas en su juego en calidad de local.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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La formación titular de Santa Fe vs. Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La formación titular de Santa Fe vs. Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Por los hechos de violencia acontecidos el pasado 22 de agosto, en el marco del partido entre Santa Fe y América en la cancha de El Campín, el tradicional equipo bogotano había recibido una sanción de parte de la Dimayor de dos fechas a puerta cerrada, en duelos de la Liga Betplay del fútbol colombiano. Ese día, seguidores de los 'cardenales' y los 'diablos rojos' se enfrentaron a golpes en las tribunas y esa trifulca se trasladó al terreno de juego, en donde se observaron escalofriantes imágenes con hombres portando cuchillos y puñales.

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Sin embargo, hace pocos minutos se conoció una decisión del Comité Disciplinario del ente rector del balompié de nuestro país, en la que se suspende provisionalmente la suspensión consignada anteriormente y de esa manera se podrá dar el ingreso de seguidores para el duelo de este viernes 11 de septiembre entre Santa Fe y Tolima (8:30 p.m.).

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"Conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al Club Independiente Santa Fe S.A, por medio del artículo 1° de la Resolución No. 082 de 2026 consistente en una (1) fecha de suspensión, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF", se leyó en uno de los apartados de la resolución.

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Hay que aclarar que la sanción de la Alcaldía de Bogotá de no uso de las tribunas norte y sur del escenario capitalino se mantienen, tal y como se informó el pasado 28 de agosto.

De esa forma, Santa Fe tiene un alivio en cuanto a ingresos se refiere en el rentado local, como quiera que en el partido frente a Vasco da Gama, por Copa Sudamericana, se tuvo una concurrencia superior a los 18 mil espectadores.

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El compromiso contra los tolimenses es de suma importancia para el equipo de Pablo Repetto, que se ubica en la séptima posición de la tabla de la Liga II con 10 puntos, de 21 posibles.

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