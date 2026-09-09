América venció 4-1 al Pereira y pasó a cuartos de final de Copa BetPlay 2026; hay más clasificados

La Copa BetPlay 2026 se está jugando a partido único y luego de las clasificaciones recientes de Llaneros y Atlético Nacional, este miércoles hubo más encuentros para conocer otros elencos que ya se instalaron en los cuartos de final de esta competición, con América de Cali llevándose las miradas ante su buen momento en los torneos en el fútbol colombiano.

A primera hora Internacional de Bogotá derrotó de visitante 1-2 a Real Cundinamarca, con goles de Fabricio Sanguinetti y Facundo Boné. Para los rivales descontó J. Fernandez. El cuadro capitalino se medirá ahora a Llaneros.

Más tarde se dio el duelo entre América de Cali y Pereira, en el estadio Pascual Guerrero, donde los dirigidos por el DT David González siguen mostrando un juego vistoso y efectivo, remontando el compromiso, ya que los 'matecañas' se habían adelantado gracias a Jhon Largacha.

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Para los 'escarlatas' se reportaron inicialmente Dany Rosero, y luego le dieron vuelta con un doblete de Tomás Ángel y uno más de Yeison Guzmán, dos de sus figuras más importantes. Ahora, los vallecaucanos esperan rival entre Millonarios y Barranquilla FC.



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