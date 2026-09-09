Horarios confirmados de los partidos de Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú

La Selección Colombia ya tiene definidos los horarios para los tres partidos preparatorios que disputará durante la próxima fecha FIFA. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará compromisos frente a México, Paraguay y Perú, en territorio estadounidense, como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales.
Los tres encuentros tendrán transmisión EN VIVO por Gol Caracol y DITU, por lo que los aficionados de la ‘tricolor’ podrán seguir cada uno de los partidos a través de estas plataformas.
El primer desafío será frente a México, el sábado 26 de septiembre. El compromiso se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, donde el balón comenzará a rodar a las 8:00 de la noche, hora de Colombia. En Baltimore, el encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora local)
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Posteriormente, Colombia se medirá con Paraguay, el viernes 2 de octubre. El partido tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium de Harrison, y está programado para las 7:00 de la noche, hora colombiana. En territorio estadounidense, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.
Finalmente, la 'tricolor' cerrará esta serie de partidos preparatorios contra Perú, el martes 6 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el Inter Miami Stadium de Miami y comenzará a las 6:45 de la tarde, hora de Colombia. La hora local de inicio será las 7:45 p.m.
De esta manera, serán tres oportunidades para que Néstor Lorenzo continúe evaluando alternativas y ajustando detalles en la Selección Colombia, pensando en los importantes retos que tendrá el combinado nacional.
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Horarios de los partidos de la Selección Colombia
Colombia vs. México
Día: sábado 26 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).