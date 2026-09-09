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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Horarios confirmados de los partidos de Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú

Horarios confirmados de los partidos de Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú

Primeros juegos para la Selección Colombia, tras su participación en el Mundial 2026, y se llevarán a cabo a finales de septiembre e inicios del mes de octubre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia
James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia
AFP

La Selección Colombia ya tiene definidos los horarios para los tres partidos preparatorios que disputará durante la próxima fecha FIFA. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará compromisos frente a México, Paraguay y Perú, en territorio estadounidense, como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales.

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Los tres encuentros tendrán transmisión EN VIVO por Gol Caracol y DITU, por lo que los aficionados de la ‘tricolor’ podrán seguir cada uno de los partidos a través de estas plataformas.

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El primer desafío será frente a México, el sábado 26 de septiembre. El compromiso se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, donde el balón comenzará a rodar a las 8:00 de la noche, hora de Colombia. En Baltimore, el encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora local)

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Posteriormente, Colombia se medirá con Paraguay, el viernes 2 de octubre. El partido tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium de Harrison, y está programado para las 7:00 de la noche, hora colombiana. En territorio estadounidense, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.

Finalmente, la 'tricolor' cerrará esta serie de partidos preparatorios contra Perú, el martes 6 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el Inter Miami Stadium de Miami y comenzará a las 6:45 de la tarde, hora de Colombia. La hora local de inicio será las 7:45 p.m.

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De esta manera, serán tres oportunidades para que Néstor Lorenzo continúe evaluando alternativas y ajustando detalles en la Selección Colombia, pensando en los importantes retos que tendrá el combinado nacional.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
AFP

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Horarios de los partidos de la Selección Colombia

Colombia vs. México
Día: sábado 26 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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