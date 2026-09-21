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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Álvaro Montero y su ida a Selección Colombia fue tema en Boca Juniors; crece de llamadas

Álvaro Montero y su ida a Selección Colombia fue tema en Boca Juniors; crece de llamadas

El golero colombiano genera preocupación en el equipo 'xeneize', debido a su llamado para representar a nuestro país en esta nueva ventana FIFA. Revelan información desde Argentina.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Getty Images

Álvaro Montero nuevamente es tema noticioso en territorio argentino, debido a la reciente convocatoria a la Selección Colombia, que tiene pensando al cuadro ‘xeneize’, debido a su gran presente y muy buenas actuaciones en los más recientes compromisos con la ‘banda cruzada’.

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Y es que, el guardameta que fue llamado por Néstor Lorenzo para los partidos de fogueo frente a México, Paraguay y Perú; saldría de Boca Juniors en un momento crucial en la Copa local, ya que se definirá el pase a las semifinales del torneo, enfrentando a Racing de Avellaneda.

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Justo por esta razón, Juan Román Riquelme intervino para charlar con Lorenzo, explicándole la situación del colombiano con el equipo argentino, que tiene importante prueba el próximo domingo 27 de septiembre.

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Sin embargo, la respuesta que obtuvo del seleccionador de nuestro país, fue que Montero era importante para este ciclo en la ‘tricolor’ que durará un par de días, pensando en los encuentros de esta nueva ventana FIFA.

“El presidente (Riquelme) habló con Néstor Lorenzo y fue claro, lo necesita”, indicó de entrada el entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, a quien le transmitieron el cuestionamiento en rueda de prensa, si era posible contar con el golero ‘cafetero’ para el encuentro contra la ‘academia’.

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Sumado a eso, el ‘vasco’ dejó claro que, si la ilusión de Álvaro Montero es vestir los colores de la Selección Colombia en este espacio para duelos internacionales; no le va a ‘cortar las alas’ para jugar en el combinado ‘tricolor’.

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“Yo no le voy a cortar a un jugador la opción de representar a su selección”, concluyó Rodolfo Arruabarrena en el caso de Montero, quien se estaría incorporando al equipo nacional en las próximas horas, pensado, especialmente, en el encuentro del próximo sábado 36 de septiembre, frente a México.

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