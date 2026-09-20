La renovada Selección Colombia va llegando a Estados Unidos; se vienen tres juegos en fecha FIFA

Se viene de nuevo a la cancha la Selección Colombia de mayores, que en la fecha FIFA tendrá tres compromisos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), en las primeras salidas posteriores a la participación en el Mundial 2026, en el que se alcanzaron los octavos de final, fase en la que se perdió en definición por penaltis con Suiza.

Y en ese orden de ideas, este domingo en las cuentas en redes sociales de la FCF reportaron la llegada de los primeros jugadores llamados a la concentración en Estados Unidos. De esa forma, ya se sumaron hombres como Kevin Mier, Álvaro Angulo, Óscar Perea, Richard Ríos y Royer Caicedo, procedentes de clubes del balompié mexicano, árabe y europeo.

Se espera que con el correr de las horas se vayan sumando los demás convocados por el profesor Néstor Lorenzo, en pro de comenzar a pensar en un proceso que tiene en el camino la Copa América de 2028 y las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia AFP

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Convocados de Selección Colombia para enfrentar a México, Paraguay y Perú

Arqueros

Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU)

Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG)

Kevin Mier (Cruz Azul/MEX)

Defensas

Alvaro Angulo (Pumas/MEX)

Daniel Muñoz (Nottingham/ING)

Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG)

Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA)

Jhon Lucumí (Juventus/ITA)

Kevin Andrade (Zenit/RUS)

Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL)

Samuel Velásquez (Nacional)

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Volantes

Daniel Arcila (León, MX)

Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE)

Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG)

Jhon Arias (Palmeiras/BRA)

Jhon Solís (Birmingham City/ING)

Juan Manuel Rengifo (Nacional)

Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA)

Matías Orozco (Castellón/ESP)

Richard Ríos (Al ittihad, ARA)

Yaser Asprilla (Girona/ESP)

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA)

Camilo Durán (Celtic/ESC)

Kevin Viveros (Paranaense/BRA)

Luis Javier Suárez (Sporting/POR)

Oscar Perea (América/MEX)

Hora y dónde ver los partidos de fecha FIFA de la Selección Colombia

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Colombia vs. México

Día: sábado 26 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Paraguay

Día: viernes 2 de octubre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Colombia vs. Perú

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).