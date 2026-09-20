La renovada Selección Colombia va llegando a Estados Unidos; se vienen tres juegos en fecha FIFA

Se viene de nuevo a la cancha la Selección Colombia de mayores, que en la fecha FIFA tendrá tres compromisos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), en las primeras salidas posteriores a la participación en el Mundial 2026, en el que se alcanzaron los octavos de final, fase en la que se perdió en definición por penaltis con Suiza.
Y en ese orden de ideas, este domingo en las cuentas en redes sociales de la FCF reportaron la llegada de los primeros jugadores llamados a la concentración en Estados Unidos. De esa forma, ya se sumaron hombres como Kevin Mier, Álvaro Angulo, Óscar Perea, Richard Ríos y Royer Caicedo, procedentes de clubes del balompié mexicano, árabe y europeo.
Se espera que con el correr de las horas se vayan sumando los demás convocados por el profesor Néstor Lorenzo, en pro de comenzar a pensar en un proceso que tiene en el camino la Copa América de 2028 y las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.
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Convocados de Selección Colombia para enfrentar a México, Paraguay y Perú
Arqueros
Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU)
Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG)
Kevin Mier (Cruz Azul/MEX)
Defensas
Alvaro Angulo (Pumas/MEX)
Daniel Muñoz (Nottingham/ING)
Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG)
Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA)
Jhon Lucumí (Juventus/ITA)
Kevin Andrade (Zenit/RUS)
Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL)
Samuel Velásquez (Nacional)
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Volantes
Daniel Arcila (León, MX)
Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE)
Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG)
Jhon Arias (Palmeiras/BRA)
Jhon Solís (Birmingham City/ING)
Juan Manuel Rengifo (Nacional)
Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA)
Matías Orozco (Castellón/ESP)
Richard Ríos (Al ittihad, ARA)
Yaser Asprilla (Girona/ESP)
Delanteros
Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA)
Camilo Durán (Celtic/ESC)
Kevin Viveros (Paranaense/BRA)
Luis Javier Suárez (Sporting/POR)
Oscar Perea (América/MEX)
Hora y dónde ver los partidos de fecha FIFA de la Selección Colombia
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Colombia vs. México
Día: sábado 26 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
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Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).