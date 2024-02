Angellot Caro: “En la Selección Colombia de futsal tenemos la mentalidad de ir al Mundial”

La Selección Colombia de futsal comienza su camino en la Copa América este sábado 3 de febrero contra Ecuador. Los nuestros están listos para luchar por uno de los cupos al Mundial de la modalidad deportiva, que dará este certamen.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con la máxima figura de este combinado nacional, que es Angellot Caro, uno de los experimentados y mejores jugadores de este deporte.

“La verdad que ha sido una preparación muy buena, hace mucho tiempo no teníamos 20 días para estar todos reunidos, hacer muchas cosas físicamente y tácticamente. Contentos por la preparación que tuvimos, con la mentalidad de irnos a ganar un puesto para el Mundial”, dijo de entrada el ‘10’ de la Selección Colombia de futsal a este portal.

Cabe resaltar que los partidos de la Selección Colombia en la Copa América de futsal se verán EN VIVO por Caracol HD2 y www.golcaracol.com.

Angellot Caro con la Selección Colombia futsal - Foto: FCF

Publicidad

Acá más declaraciones de Angellot Caro, de la Selección Colombia de futsal:

¿Cómo siente al grupo para este torneo?

“Sí, creo que esta Selección está muy fuerte, ha sido un equipo que en lo que llevamos de todos los 15 o 16 años acá, es uno de los más fuertes, unidas, entonces es un grupo excelente, que estamos tirando todos para el mismo lado que es lo más importante. Bueno, ahora a darnos una alegría a nosotros, a nuestras familias y a Colombia a la gente que nos apoya”.

¿Qué análisis hace de los rivales en Copa América?

“La verdad nos tocó Paraguay que siempre es una guerra contra ellos, un equipo muy bueno, tienen jugadores en Europa, buenos físicamente y son competitivos. Venezuela que fue al último mundial; Ecuador que siempre es un rival durísimo; Chile que está de menos a más porque ya complica a todos, con un técnico argentino que los tiene jugando bien. Será difícil, pero Colombia está mentalizada para todo esto y para eso entrenamos”.

Publicidad

¿Paraguay es el rival más duro del grupo?

“Paraguay siempre ha sido fuerte, hemos peleado con ellos en semifinales, finales, en Sudamérica que siempre nos toca con ellos, hemos perdido algunas, pero también ganado. Serán lindos partidos, estamos pensando en los cuatro rivales, hay que respetarlos a todos. Con la mente puesta en el Mundial”.

¿Importante la mezcla de juventud y experiencia en el equipo?

“Claro, la verdad que tenemos un grupo excelente, que es uno de los más fuertes, ha sido una de las selecciones más fuertes, con humildad, entrenamiento y sacrificio debemos hacer las cosas bien y dentro del rectángulo igual”.

¿Cómo llega Angellot Caro a esta Copa América de futsal?

“Muy contento, físicamente, entrenando muy bien estos 20 días, estamos 100 por ciento y estamos bien, no solo Angellot sino que todos estemos bien, todos llegaron en un ritmo increíble, pensar en lo que se viene le día sábado. La verdad que en Magnus me trataron super bien estos 6 meses que estuve, ganamos 3 ligas y eso me ayudó mucho para crecer como jugador y persona, una de las mejores ligas del mundo y uno de los mejores clubes del mundo, me ayudó mucho estar con ellos, pero no hay que hablar tanto y demostrarlo con la selección”.

Selección Colombia futsal - Foto: FCF

¿Cuáles son los rivales de la Selección Colombia en la Copa América de futsal?

Publicidad

Nuestra ‘tricolor’, dirigida por Roberto Bruno, está en el grupo A junto a Paraguay, Ecuador, Venezuela y Chile. El torneo se llevará a cabo en suelo paraguayo.

¿Cuándo juega la Selección Colombia de futsal?

Fecha 1

Descansa

Fecha 2

Ecuador vs Colombia – sábado 3 de febrero

Publicidad

Fecha 3

Colombia vs Venezuela – domingo 4 de febrero

Fecha 4

Colombia vs Chile – martes 6 de febrero

Fecha 5

Paraguay vs Colombia – miércoles 7 de febrero