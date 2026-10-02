La Selección Colombia se confundió y cayó 1-0 frente a Paraguay, en un nuevo ensayo del DT Lorenzo

La Selección Colombia perdió este viernes por la mínima diferencia con su similar de Paraguay, en la segunda salida de estos compromisos de fogueo, posteriores al Mundial 2026 y en el que se están probando y observando a algunas nuevas figuras junto a otros hombres de experiencia.

Para el segundo partido de la fecha FIFA, el profesor Néstor Lorenzo ordenó algunas novedades desde el primer minuto con la inclusión desde el vamos del arquero Aldair Quintana, del defensor Kevin Andrade, del lateral Edier Ocampo y en la zona de creación de Yaser Asprilla.

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Además de eso, el seleccionado colombiano jugó con tres defensas centrales con los experimentados Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, junto al referido Andrade.

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Con esas variantes, a los nuestros les costó asentarse en el terreno de juego, contra los siempre potentes paraguayos, que se vieron más sueltos desde la etapa inicial y con un mayor entendimiento en la zona ofensiva.



Para Colombia, en el primer tiempo, las oportunidades de anotar llegaron a cuentagotas con una acción que trató rematar de taco Luis Javier Suárez y un remate de media distancia de Asprilla, que fueron controlados por arquero Gil.

En la etapa complementaria, cuando se esperaba un poco más de ideas y asociación en el equipo de Lorenzo, llegó un golpe con el tanto de Hugo Adrián Benítez, al minuto 56, quien aprovechó una desconcentración de los defensas para abrir el tanteador.

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En el seleccionado nacional entraron en el complemento algunos jugadores como Kevin Viveros, Jaminton Campaz, Matías Orozco, Samuel Velásquez y Camilo Durán, entre otros, quienes sin embargo no lograron aportar en el frente de ataque, en donde se tuvo la principal falencia.

Colombia inició con Aldair Quintana; Álvaro Angulo, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Kevin Andrade, Edier Ocampo; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Yaser Asprilla, Jhon Arias, Luis Javier Suárez.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Después de los compromisos internacionales frente a México y Paraguay, para la Selección Colombia lo que seguirá será el compromiso del próximo martes 6 de octubre frente a Perú, en la ciudad de Miami, para cerrar la participación en las fechas FIFA, de las que el técnico Lorenzo sacará sus conclusiones pensando en el futuro.