Así fue el golazo de Adrián Mosquera en Colombia vs Brasil, en Sudamericano Sub-17; hubo protesta

La Selección Colombia rompió el cero en el marcador en el partido de la semifinal del Sudamericano Sub-17, este jueves, contra Brasil, con un golazo del habilidoso Adrián Mosquera, cuando iban 53 minutos del compromiso en Paraguay.

El jugador de la 'tricolor' sacó un potente remate afuera del área que dejó sin chances al arquero de la 'canarinha'. La pelota pegó en el travesaño y luego bajó para pasar la línea de fondo y salir.

Sin embargo, Brasil no dudó en reclamar la acción, reclamando que no había pasado el balón. Sin embargo, el juez central señaló que su juez de línea se lo confirmó.



Así fue el gol de Adrián Mosquera en Colombia vs Brasil, Sudamericano Sub-17: