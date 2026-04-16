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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así fue el golazo de Adrián Mosquera en Colombia vs Brasil, en Sudamericano Sub-17; hubo protesta

Así fue el golazo de Adrián Mosquera en Colombia vs Brasil, en Sudamericano Sub-17; hubo protesta

El habilidoso atacante de la Selección Colombia Sub-17, Adrián Mosquera, se encargó de anotar el 1-0 parcial frente a Brasil, este jueves, en la semifinal del Sudamericano de la categoría.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Adrián Mosquera Colombia vs Brasil Sudamericano Sub-17
Adrián Mosquera en Colombia vs Brasil Sudamericano Sub-17 - Foto:
FCF

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