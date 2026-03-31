Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras clasificación de RD Congo; Colombia, atenta

Falta poco para que se completa la lista de selecciones que disputarán el Mundial 2026. Recordemos que esta edición, además ser la primera en jugarse en tres sedes (Estados Unidos, México y Canadá), contará con 48 equipos, de seis confederaciones. Razón por la que, bajo ese nuevo formato, también se llevaron a cabo unos repechajes que completaron los cupos.

Desde Europa, se confirmaron cuatro escuadras, que se hicieron con su plaza este martes 31 de marzo. Ellas fueron Bosnia y Herzegovina, República Checa, Turquía y Suecia, que lograron su objetivo, tras eliminar a Italia, Dinamarca, Kosovo y Polonia, respectivamente. Sin embargo, las noticias no solo llegaron desde el 'viejo continente', sino también desde América.

El repechaje intercontinental al Mundial 2026 dejó a la República Democrática del Congo como clasificada, luego de vencer 1-0 a Jamaica y hará parte del grupo K, junto con la Selección Colombia, Portugal y Uzbekistán. Ahora, solo falta conocer quién se hará con el último lugar, entre Bolivia e Irak, donde el ganador será parte de la zona I, con Francia, Senegal y Noruega.

La Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026 AFP

Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras repechaje intercontinental

Grupo A



México

Sudáfrica

República de Corea

República Checa

Grupo B



Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C



Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D



Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E



Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F



Países Bajos

Japón

Polonia

Túnez

Grupo G



Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H



España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I



Francia

Senegal

Ganador Repechaje 1 (Irak o Bolivia)

Noruega

Grupo J



Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K



Portugal

República Democrática del Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L



Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá