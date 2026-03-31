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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras clasificación de RD Congo; Colombia, atenta

Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras clasificación de RD Congo; Colombia, atenta

Después de haberse jugado los cuatro partidos de la repesca europea y este del repechaje intercontinental, solo queda un cupo para el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, estará en el Mundial 2026
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AFP

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