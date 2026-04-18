Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Argentina 0-0 Colombia

La Selección Colombia cerró invicta su triple fecha de partidos de la Liga de Naciones femenina del mes de abril, con dos victorias y un empate, conseguido este sábado tras el 0-0 con Argentina, en Lanús, por la fecha 7 del certamen internacional de Conmebol.

El combinado nacional dirigido por el DT Ángelo Marsiglia tuvo chances de marcar en un reñido compromiso de visitante, contra la líder de la tabla de posiciones, la albiceleste.

Argentina está de primera con 14 puntos, los mismos que nuestra Selección Colombia femenina, pero las del cono sur están por encima por diferencia de gol (+12), mientras que la 'tricolor' tiene +7.

Con este resultado nuestras jugadoras y el cuerpo técnico dieron un paso más hacia la clasificación al Mundial de Brasil 2027, donde habrá dos cupos directos que otorga la Liga de Naciones femenina, por lo que en este momento está consiguiéndolo, pero debe ratificarlo en los últimos dos compromisos que le faltan, frente a Uruguay y Paraguay, el viernes 5 y martes 9 de junio, que se podrán ver por Gol Caracol.



Tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Argentina 0-0 Colombia: