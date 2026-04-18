Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Argentina 0-0 Colombia

Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Argentina 0-0 Colombia

Este sábado la Selección Colombia empató de visitante en su visita a Argentina, en la fecha 7 de Liga de Naciones femenina, y se acerca a la clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
Argentina vs Colombia Liga de Naciones femenina - Foto:
Argentina Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad