Falcao García habló de su ausencia en el Mundial 2026; "la ilusión siempre iba a estar"

Falcao García será una de las estrellas que engalanará el Mundial 2026. Esta vez, el 'Tigre' no estará en el campo de juego con la Selección Colombia, sino que cumplirá otras funciones de análisis y táctica; el máximo goleador histórico de la 'tricolor' se estrenará como comentarista en una importante cadena.

Tras culminar la temporada con Millonarios, el experimentado delantero samario sorprendió con este nuevo rol que tendrá en Estados Unidos, México y Canadá. García Zárate contó que ahora disfrutará el fútbol desde otra perspectiva, esta listo para este reto.

"Lo más importante del mundo es hablar de lo que hecho toda mi vida, el fútbol, así que va a ser algo natural desde una perspectiva quizá analizando más el juego que la crítica y demás; pero bueno, creo que es algo que me emociona y lo trataré de disfrutar al máximo, y de expresarle de la manera más fácil a la gente para que pueda entender un poco de lo que hablamos los jugadores también", contó en primera instancia Falcao en charla con 'Espn'.

Radamel Falcao García, delantero, en un partido preparatorio de la Selección Colombia AFP

Radamel Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por lesión, pero pudo estar en la cita orbital de Rusia 2018 y logró convertirle un gol a Polonia. El exMónaco y Atlético de Madrid no ocultó que aún mantenía cierta ilusión de poder estar en la edición de 2026; pero era consciente de que las lesiones lo marginaron de esa posibilidad.



"La ilusión siempre iba a estar, obviamente, porque estaba como jugador activo. Yo entendía los momentos y las situaciones que estaba viviendo también, que quizá, no entraba tanto en consideración debido a la inactividad que había tenido a causa de las lesiones. Eso es más que entendible, pero sí, quizá lo ideal hubiera sido haber jugado ese Mundial de Brasil, que finalmente, como todos saben, no lo pude hacer", acotó.

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Por último, Falcao que vivirá esta experiencia como un hincha más y que tratará de aportar lo aprendido en su carrera en esta etapa de comentarista.

"De todas maneras, me voy con el deber cumplido de haber participado en la Copa del Mundo, de haber hecho un gol, creo que es algo que lo recordaremos todo tanto mi familia como yo y ahora desde este lado trataré de de ser un hincha más, obviamente con la responsabilidad del caso de de comentar el el el mundial", concluyó.

"Voy a analizar más el juego que hacer la crítica"@FALCAO y el estilo que tendrá en #ESPNMundial cuando comente a la Selección Colombia



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