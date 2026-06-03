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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Confirmado el fixture de Liga BetPlay II-2026; así se jugarán las 19 fechas del todos contra todos

Confirmado el fixture de Liga BetPlay II-2026; así se jugarán las 19 fechas del todos contra todos

A pesar de que no se ha terminado el primer semestre, la Dimayor ya dio a conocer cómo se jugará la Liga BetPlay II-2026; la fecha de clásicos será la jornada 16.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Todo listo para la Liga BetPlay II-2026. Este miércoles 3 de junio, a través de un comunicado, la Dimayor dio a conocer los partidos de las 19 fechas correspondientes a la fase de 'todos contra todos. Allí, se evidencia que la jornada 16 será la de clásicos. Eso sí, aún no informaron los días ni los horarios y se aguarda por ello.

Recordemos que el primer semestre del fútbol colombiano aún no ha bajado su telón, ya que falta el juego de vuelta de la final, entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. El encuentro de ida se llevó a cabo el martes 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez, donde el 'tiburón' ganó, gustó y goleó por 3-0 definitivo.

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Ahora, el campeón se conocerá el lunes 8 del mismo mes, pero en el estadio Atanasgio Girardot. Este duelo está programado para las 5:00 de la tarde (hora de Colombia). No obstante, desde ya se 'calientan motores' para el segundo semestre, más allá de que, en el medio, está el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

La primera jornada contará con los siguientes partidos: Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla; Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe; Alianza vs. Fortaleza; Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional; Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo; Internacional de Bogotá vs. América de Cali; Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto; Millonarios vs. Atlético Bucaramanga; Llaneros vs. Deportivo Pereira; y Deportivo Cali vs. Jagueres.

Respecto a la jornada de clásicos, los cruces quedaron así: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín; Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto; Alianza vs. Internacional de Bogotá; Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga; Once Caldas vs. Deportivo Pereira; Jaguares vs. Llaneros; Fortaleza vs. Deportivo Cali; Independiente Santa Fe vs. Millonarios; Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas; y América de Cali vs. Cúcuta Deportivo.

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El único clásico que no se organizó para esa fecha fue el caleño, quedando para la jornada 18, con los 'diablos rojos' oficiando de local frente a los 'azucareros'.

Fixture de Liga BetPlay II-2026

Fixture de Liga BetPlay II-2026
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Dimayor

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