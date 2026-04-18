¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol?

La Selección Colombia sacó un valioso empate 0-0 en su visita a Argentina, en Lanús, este sábado 18 de abril, y sigue segunda en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, solo superada por la albiceleste.

Aunque la 'tricolor' dirigida por Ángelo Marsigilia intentó sumar otros tres puntos, como lo hizo con Chile y Venezuela, se trajo un punto frente a un combativo equipo argentino.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina?

En el cierre de la Liga de Naciones femenina Conmebol, la 'tricolor' se medirá a Uruguay en la fecha 8 el próximo viernes 5 de junio. Ya en la última jornada visitará a Paraguay, el martes 9 de junio. En esos compromisos el combinado nacional buscará asegurar la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

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