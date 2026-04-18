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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol?

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol?

Este sábado, en Lanús, la Selección Colombia femenina no pasó de la igualdad frente a las argentinas, aunque cerró invicta esta triple fecha de partidos de la Liga de Naciones Conmebol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Selección Colombia femenina Linda Caicedo
Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto:
Colprensa

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