"Harlen 'Chipi Chipi' Castillo a estas alturas no puede estar nervioso, se le vio mal e inseguro"

Luego de que Junior derrotara 3-0 a Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay dehjando un resultado bastante sorpresivo, fue tema de análisis en 'Jugada Maestra', programa de 'Ditu' que terminó con interesantes conclusiones al respecto.

Los analistas estuvieron de acuerdo que el equipo barquillero fue una 'aplanadora' durante los 90 minutos, sin embargo, notaron fallas inauditos en el planteamiento del cuadro 'paisa', todo empezando desde su arquero.

Tras la convocatoria de David Ospina a la Selección Colombia, Harlen 'Chipi' Chipi' Castillo fue el encargado de resguardar los tres palos en la final de ida, pero tuvo un rendimiento inusual para la mesa de penalistas: "Nacional debe resolver quién debe ser realmente el segundo arquero, un portero a etas alturas no puede estar nervioso, a 'Chipi' Chipi' no se le veía bien, estaba inseguro. Si no es capaz de responder en este tipo de partidos, ahí deben salir los jóvenes que sin son capaces, son cosas que se deben analizar y arreglar", dijo Nelson Gallego.

Por su parte, Javier Castell valoró el planteamiento del cuadro tiburón y argumentó: "este fue mejor partido del Junior, por sobretodo el primer tiempo, fue lo mejor de este año en el equipo, porque fueron agresivos, rápidos, marcaron de gran manera, ayer todos fueron veloces y ágiles gracias a (Luis) Muriel, Junior demostró ese carácter de finalista, de como se debe jugar realmente una final".



Junior de Barranquilla venció 3-0 a Atlético Nacional por la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

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Por último, Nelson Gallego dijo: "Los de Alfredo Arias han tenido muchos partidos, Nacional era el que estaba fresco, descansado, pero parecía que Junior era el fresco, los de Diego Arias no tenían las fuerzas, en partidos importantes se necesita ese temperamento y ganas de ser campeón, Nacional fue a esperarlo, y se llevó un susto tremendo", sintetizó.

¿Cuándo es la final de vuelta?

El partido que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot será el siguiente lunes 8 de junio, con horario aún por definir por parte de Dimayor, donde se espera una fiesta total por parte de toda la hinchada 'verdolaga' en Medellín.

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Cabe recordar que para el técnico Diego Arias no fue un arbitraje transparente y así lo hizo saber en rueda de prensa: "El primer gol llegó rápido y el segundo fue un error de nuestras parte. A partir de ahí, todo se convirtió en un partido que favorecía a Junior por estar con su gente y la clase de jugadores. Tenemos que aprender, crecer y recuperarnos rápido para el partido de vuelta, con nuestra gente".