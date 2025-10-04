Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia Sub-20 vs Nigeria, EN VIVO; hora y TV del partido de Mundial de Chile

Selección Colombia Sub-20 vs Nigeria, EN VIVO; hora y TV del partido de Mundial de Chile

La clasificación a octavos de final está cerca para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, por eso en Gol Caracol le presentamos este partido clave frente al combinado africano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20 vs Nigeria
Selección Colombia Sub-20 vs Nigeria, partido Mundial Chile - Fotos:
FCF y AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad