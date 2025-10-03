Síguenos en::
James Rodríguez y Luis Díaz comandan la convocatoria de la Selección Colombia para juegos de fogueo

Néstor Lorenzo no se la jugó con muchas novedades y llamó a las principales figuras de la Selección Colombia, encabezas por James Rodríguez y Luis Díaz.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Luis Díaz y James Rodríguez, referentes de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
