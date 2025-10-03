¡Atención Selección Colombia!; México y el 'cafetero' que convocó para juego de fogueo

l delantero de origen colombiano Julián Quiñones, del club saudí Al Qadsiah, fue convocado para integrar la nómina de la selección mexicana de fútbol para enfrentar a Colombia y Ecuador en partidos de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Tras no ser llamado para los amistosos de septiembre contra Japón y Corea del Sur, Quiñones volvió a ser citado por el seleccionador azteca Javier "El Vasco" Aguirre para la doble fecha FIFA que arranca con el juego contra Colombia, el sábado 11 de octubre en el estadio AT&T, en Arlington, Texas.

Quiñones llega a El Tri luego de marcar tres goles en las primeras cuatro jornadas de la liga saudí 2025-2026.

Aguirre convocó al también naturalizado Germán Berterame, delantero de origen argentino del Monterrey mexicano.



Entre los convocados hay seis legionarios europeos, entre ellos tres defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia) y Johan Vásquez (Génova/Italia).

Desde Europa también se reportarán el mediocampista Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia) y los delanteros Santiago Giménez (Milán/Italia) y César Huerta (Anderlecht/Bélgica).

El equipo que más jugadores aporta a esta nómina de 25 elementos es el América, con seis.

Después de Colombia, México se medirá a Ecuador el martes 14 en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

--Esta es la convocatoria completa:

-Porteros: Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos).

-Defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos), Ramón Juárez (América), Israel Reyes (América), Kevin Álvarez (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Johan Vásquez (Génova/Italia), Jesús Gallardo (Toluca).

-Medios: Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Alexis Gutiérrez (América), Érick Sánchez (América), Erik Lira (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres), Marcel Ruiz (Toluca).

-Delanteros: Santiago Giménez (Milán/Italia), Julián Quiñones (Al Qadsiah/Arabia Saudita), Germán Berterame (Monterrey), César Huerta (Anderlecht/Bélgica), Hirving Lozano (San Diego/Estados Unidos), Alexis Vega (Toluca).