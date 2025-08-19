Ciclistas colombianos de gran cartel, confirmados para Vuelta a España 2025

La Vuelta a España 2025 se llevará a cabo entre el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre con un total de 21 etapas, de las cuales 11 tendrán final en alto, haciendo de esta una de las más exigentes del calendario.

El duro trazado obliga a que cada delegación cuente con hombres fuertes en el ascenso, donde seguramente se definirán las diferentes clasificaciones, motivo por el que la presencia de varios de los pedalistas colombianos más potentes en la subida estaba cantada.

Y aunque el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) será baja por una aparatosa caída sufrida recientemente en la Vuelta a Burgos, el resto del grupo de corredores ‘cafeteros’ anunciados para la competencia da a pensar que su protagonismo en las cumbres estaría garantizado.

Es así como aparecen pedalistas que han sabido destacarse en esta misma competencia y en las demás grandes del año, empezando por Egan Bernal, que va como referente del elenco británico Ineos Grenadiers.

Publicidad

El resto de colombianos cuenta con experiencia y los kilómetros suficientes para hacer un papel decoroso en los Alpes, Pirineos y demás cordilleras por las que pasará el pelotón a través de 4 países: Italia, con 3 jornadas; Francia, con una; Andorra, con 2; y España, con las demás.



Ciclistas colombianos para Vuelta a España 2025

La representación ‘cafetera’ estará a cargo de los siguientes escaladores:

⦁ Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

- Mejor puesto en Vuelta a España: sexto (2021)

- Número de participaciones: 2 (2021, 2023)

- Mejor actuación en otras grandes: Tour 2019 (campeón) y Giro 2021 (campeón)

- Edad: 28 años

⦁ Santiago Buitrago (Bahrain Victorius)

- Mejor puesto en Vuelta a España: décimo (2023)

- Número de participaciones: 3 (2020, 2022, 2023)

- Mejor actuación en otras grandes: Giro 2022 (12º) y Tour 2024 (10º)

- Edad: 25 años

⦁ Esteban Chaves (EF Education-EasyPost)

- Mejor puesto en Vuelta a España: tercero (2016)

- Número de participaciones: 7 (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)

- Mejor actuación en otras grandes: Giro 2016 (subcampeón) y Tour 2021 (13º)

- Edad: 35 años

⦁ Sergio Andrés Higuita (XDS Astana)ç

- Mejor puesto en Vuelta a España: 14 (2019)

- Número de participaciones: 3 (2019, 2022 , 2023)

- Mejor actuación en otras grandes: Tour 2019 (14º), Giro (no ha ido)

- Edad: 28 años

⦁ Harold Tejada (XDS Astana)

- Mejor puesto en Vuelta a España: 65 (2020)

- Número de participaciones: 2 (2022, 2024)

- Mejor actuación en otras grandes: Giro 2021 (36º) y Tour 2023 (34º)

- Edad: 28 años

Publicidad

Resta esperar la confirmación de la lista definitiva con los dorsales asignados y la ratificación de estos nombres, ya que hasta un día antes de la competencia se pueden hacer cambios de nómina.