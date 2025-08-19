Publicidad

La inusual petición para Lionel Messi y Argentina desde un país africano; atención a los motivos

Por el aniversario de independencia de ese país africano, se había hablado de la posibilidad de que Argentina, liderada por Lionel Messi, jugara un partido de fogueo, pero han surgido voces de protesta.

Lionel Messi, figura y capitán de la Selección Argentina, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 19, 2025 11:40 a. m.
Editado por: Gol Caracol