La inusual petición para Lionel Messi y Argentina desde un país africano; atención a los motivos

En el mes de mayo de este año, los presidentes de las federaciones de fútbol de Argentina y Angola, Claudio 'Chiqui' Tapia y Fernando Alves Simoes se reunieron para estudiar la posibilidad de que la Selección Argentina jugara un partido en territorio angoleño el 11 de noviembre, esto por el 50 aniversario de la independencia del país africano.

Según el medio angoleño 'RNA', Simoes afirmó en ese momento que las cosas se podían dar. "Todo indica que Messi estará en Angola", sostuvo. Para llevar a cabo el juego, la Federación de Angola debe depositar una gran suma de dinero para llevar a Messi y sus compañeros de selección a ese país, lo cual no se ve con buenos ojos en su nación, y es por esto, es que en las últimas horas han habido pronunciamientos en contra del encuentro entre las dos selecciones.

Aunque todo parecía ir por buen camino para la realización del partido preparatorio, un conjunto de personas se manifestó en contra de que se haga ese juego. Grupos activistas angoleños instaron a la Federación Argentina (AFA) y a su estrella Lionel Messi a cancelar el partido amistoso que tiene previsto a finales de año, luego de que 30 personas fallecieran durante las recientes protestas en el país.

Las federaciones de fútbol de ambos países acordaron un partido amistoso en una fecha por fijar en la capital, Luanda, como parte de las celebraciones en noviembre del 50º aniversario de la independencia de Angola.

En una carta abierta dirigida a la AFA, a la selección nacional Argentina y a la fundación benéfica de Lionel Messi, cuatro grupos de activistas acusaron a las autoridades angoleñas de "represión sistemática". Rechazar participar de ese partido "sería un gesto noble de solidaridad internacional y de respeto de los derechos humanos", interpelan las asociaciones prodemocráticas.

Angola es uno de los países africanos líderes en la producción de petróleo, pero alrededor de un tercio de su población (de cerca de 38 millones de personas) vive en la pobreza, de acuerdo con datos del Banco Mundial. El aumento del precio de los combustibles provocaron en julio protestas que derivaron en saqueos de tiendas y la policía repelió las manifestaciones con fuego real. Al menos una treintena de personas murieron, más de 270 resultaron heridas y 1.515 fueron detenidas por la policía en los peores disturbios en el país africano en décadas.

"Mientras los recursos públicos se canalizan hacia eventos deportivos de gran nivel, miles de niños y adultos deben hacer frente a una hambruna crónica, una anemia severa y una inseguridad alimentaria generalizada", denunciaron los grupos en su carta. Según un informe de 2025 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 22,5% de la población angoleña sufre de malnutrición.

Los activistas denunciaron que sólo unos pocos se benefician de las oportunidades de negocio en Angola y que la mayoría están vinculados al MPLA, el partido en el poder desde que el país se independizó de Portugal en 1975.