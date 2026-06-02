Probables alineaciones titulares de Junior y Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

Falta poco para conocer al campeón de la Liga BetPlay I-2026. Este martes 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez, Junior de Barranquilla recibe a Atlético Nacional, por el juego de ida de la final. Razón por la que, desde ya, se palpita lo que pueda pasar en el compromiso, que se lleva las miradas de los hinchas de ambos clubes y, en general, de los aficionados del fútbol colombiano.

Así las cosas, una de las grandes preguntas que siempre se hacen en la previa de esta clase de duelos, gira en torno a las probables alineaciones. Al respecto, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista, Fabio Poveda, dio los nombres de quienes saltarían a la cancha por parte del 'tiburón', es decir, los elgidos por el entrenador, Alfredo Arias, con algunas novedades.

"Hay una nómina muy cercana a la que va a ser la alineación titular, con la sorpresa de que ni Carlos Bacca ni Yimmi Chará fueron convocados. Entonces iría con Mauro Silveira, en el arco; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña y Yeison Suárez; en la mitad de la cancha aparecen Fabián Ángel, que va a ser el capitán, junto con Juan David Ríos; después van Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva", afirmó.

Posteriormente, el turno fue para Jhon Jaime Osorio, periodista y panelista de 'Blu Radio', quien se animó a decir la probable titular del 'verdolaga'. "Esto es tentativo, pero, básicamente, es lo que tiene Atlético Nacional, empezando por Harlen 'Chipi Chipi' Castillo en la portería; Andrés Felipe Román, César Haydar, William Testillo y la novedad es Samuel Velásquez, ya que Milton Casco sufrió una lesión", dijo de entrada.



"Ahora, como va de visita, no se descarta que Diego Arias pruebe con línea de tres centrales y ahí cambiaría la cosa. En la mitad de la cancha, como volantes de recuperación, van Jorman Campuzano y Mateus Uribe; Juan Manuel Rengifo oficiará de enganche; luego, Nicolás Rodríguez y Eduardo Bello, como extremos; y ya en punta aparecería Alfredo Morelos", sentenció.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla jugarán la final de la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Nacional / AFP

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Convocados de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/awnihFB5Lg — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 2, 2026