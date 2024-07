Carlos Valderrama 'explotó' contra Rafael Santos Borré: "¿Cuántas necesita? Estaba solo"

Rafael Santos Borrése ha convertido en centro de críticas, especialmente para los aficionados de la Selección Colombia, que le han 'pegado duro' en los comentarios en redes sociales, por el gol fallado frente a Brasil el pasado martes, en la Copa América 2024.

Esa anotación hubiera significado la victoria ‘tricolor’ y el puntaje perfecto en su grupo. No obstante, al final la mala definición del barranquillero tampoco tuvo mucho impacto en la definición del grupo, ya que los dirigidos por Néstor Lorenzo clasificaron como primeros de la zona, de todas maneras.

No obstante, las críticas hacia Santos Borré no se hicieron esperar desde diferentes frentes, en los que se abrieron debates por lo sucedido en el cierre del compromiso jugado en Santa Clara, en California. Y una de ellas fue la de Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien no le ‘perdonó’ el gol fallado frente al arco: “¿Los goleadores cuántas necesitan? Está solo, ah bueno. Cuando no lo llaman entonces hay que llamarlo porque es goleador, pero si es goleador, métalo”.

🎥Así reaccionó el “Pibe” al fallo de Borré. pic.twitter.com/ZXInd92EhI — Los Motilones TV (@losmotilonestv) July 3, 2024

“Los goleadores no más necesitan una. Si Colombia es el mejor equipo, tiene que aprovechar para ganarle a Brasil, ¿cuándo le va a ganar? Se han tenido oportunidades para ganar”, complementó su intervención el ‘Pibe’, que se mostró ‘caliente’ con el delantero del seleccionado colombiano, que todavía no se ha referido ante los medios de comunicación por esa acción en un momento clave del duelo.

Y es que, como uno de los jugadores principales para Néstor Lorenzo, más ha recaído la crítica a Rafael Santos Borré, quien se hizo tendencia desde la noche del martes y hasta este miércoles.

En los dos últimos compromisos contra Costa Rica y Brasil, el titular en la zona de ataque del seleccionado colombiano ha sido Jhon Córdoba, quien tuvo una buena actuación contra los brasileños e incluso participó con el pase para el tanto de Daniel Muñoz, que significó el 1-1 final del partido.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

El cuadro ‘tricolor’ volverá a salir al ruedo este sábado 6 de julio, por los cuartos de final de la Copa América, enfrentando a Panamá, cuadro que es sorpresa en el certamen, tras clasificar como mejor segundo del grupo C. Únicamente por debajo de Uruguay.

Este compromiso se disputará en el estadio State Farm de Arizona, mismo en el que la ‘tricolor’ venció por 3-0 a Costa Rica en el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo D.