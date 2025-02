Colombia, a un pasito del Mundial en el Sudamericano Sub-20; así podrá clasificar

La Selección Colombia cerró la primera fase del Sudamericano Sub-20 de Venezuela como el mejor equipo del certamen si se tiene en cuenta que avanzó al hexagonal final como líder del grupo B con 10 unidades, cosecha de puntos que ningún otro conjunto alcanzó.

Este rendimiento tiene a los tricolores pensando en el título, pues el paso al Mundial se puede dar de manera anticipada si el nivel se logra mantener.

El hexagonal final entregará 4 cupos para la Copa del Mundo, aunque Chile ya tiene su presencia asegurada en ese certamen por ser el organizador.

En consecuencia, solo una escuadra de las 6 que avanzaron a la ronda final del campeonato se quedará con las manos vacías.

En términos numéricos, Colombia y sus demás rivales parten con un 66 % de posibilidades de ir al Mundial, lo que da a entender que únicamente una debacle deportiva dejará a los dirigidos por el entrenador Carlos Torres sin el tiquete.

¿Cómo puede clasificar Colombia al Mundial Sub-20?

Los equipos que afrontarán el hexagonal final son Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile , de este grupo solo uno quedará eliminado.

Y como Chile tiene cupo fijo así quede último, es necesario asegurarse entre los 4 primeros de la tabla de posiciones para no depender de otros resultados.

En ese sentido, se hace perentorio ganar más de 2 partidos para pensar en la Copa del Mundo, ya que en los últimos Sudamericanos se ha visto una particular situación: Brasil ha quedado quinto con 7, 6 y 5 puntos, respectivamente, en los torneos de 2015, 2017 y 2019.

Calendario de Colombia en hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Acá los 5 encuentros que tendrá el conjunto tricolor, que jugará en Caracas en las primeras 4 fechas y que tendrá la última jornada en Puerto la Cruz:

⦁ Febrero 4: Colombia vs. Paraguay

⦁ Febrero 7: Colombia vs. Brasil

⦁ Febrero 10: Colombia vs. Argentina

⦁ Febrero 13: Colombia vs. Chile

⦁ Febrero 15: Colombia vs. Uruguay

Todos los duelos de Colombia se podrán ver en directo por televisión a través del Gol Caracol.