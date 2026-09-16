Apareció Falcao García ante anuncio de James Rodríguez; "esa zurda que hizo soñar a Colombia"

James Rodríguez culminó su etapa en la Selección Colombia. Fueron 15 años en los que el volante cucuteño deleitó con su fútbol a propios y extraños, supo liderar a la 'tricolor' en los grandes eventos del balompié mundial. Además, por su buen desempeño con los colores de la 'amarilla' recibió múltiples galardones individuales, siendo uno de ellos el del goleador de la Copa del Mundo en Brasil 2014.

Tras conocer esta noticia, misma que se encargó de revelar Rodríguez Rubio con un video en sus distintas plataformas digitales, los mensajes de agradecimiento no han parado hacia el '10'. Falcao García, máximo goleador en la historia de Colombia, le dejó unas sentidas palabras al exReal Madrid y Bayern Múnich.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

“Amigo querido. Gracias por todo lo que le entregaste a la Selección. Tu sacrificio, tu talento y esa zurda hicieron soñar a todo un país y pusieron el nombre de Colombia en lo más alto", escribió 'el Tigre' en su redes sociales.

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Ahora, se avecina una nueva era de la Selección Colombia sin James Rodríguez, un talentoso que supe darle brillo a la 'tricolor'. El número '10' quedó vacante y varios del actual proceso lucharán por ese preciado dorsal que lució el cucuteño quince años.



"No hay ningún jugador como él"

Esas fueron las frases por parte del DT Alexis García en charla con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

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"Fue goleador de un Mundial y es difícil encontrar a alguien. Creo que James era o fue el único jugador que no era hincha de un equipo, porque era hincha de Colombia, acá se potenciaba, acá la inspiración volvía a su mente, le permitían mantenerse en alta competencia. En capacidades técnicas, deportivas y físicas puede haber otros mejores; pero en logros, en imagen internacional, en títulos, en goles, en juegos con Colombia no hay ningún otro como él. Vi jugar a otros como (Fredy) Rincón, Néider (Morantes), Giovanni Hernández, Giovanni Moreno, muchos muy buenos. Colombia se precia de tener grandes jugadores, pero James fue el que más logros tuvo a nivel Mundial", expresó en el mencionado programa radial.