Cuándo dan los convocados de Selección Colombia y en dónde ver EN VIVO el anuncio de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia de mayores ha sido centro de atención en las últimas horas, ya que se ha movido la agenda informativa con el anuncio en la presente semana de dos partidos para el mes de noviembre contra Chile, uno en Cali y otro en Santiago; la despedida oficial de James Rodríguez del equipo nacional, que generó resonancia en nuestro país y también a nivel internacional, y ahora para este jueves 17 de septiembre se citó a una rueda de prensa, en la que el entrenador Néstor Lorenzo dará a conocer el listado de convocados para los partidos de fogueo contra México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre).

Esos tres compromisos en fecha FIFA, la primera después del Mundial 2026, significarán en el seleccionado colombiano el inicio de un nuevo proceso que tiene como objetivos la participación en la Copa América 2028 y en las Eliminatorias a la Copa Mundo 2030. De ahí que exista expectativa por conocer el listado de Lorenzo, como quiera que además del adiós de James; hace unos días Juan Fernando Quintero también se retiró de la selección y el arquero David Ospina, de 38 años, se encuentra inactivo por una lesión de codo, que incluso le impidió continuar con un contrato firmado con el Atlante mexicano.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026 AFP

Entre los hinchas y la prensa se espera que se les comience a dar la oportunidad a nuevos futbolistas, que se destacan en el exterior como son los casos de Camilo Durán (Celtic de Escocia), Kevin Viveros (Paranense, de Brasil), Daniel Arcila (León, de México) y a Yaser Asprilla (Girona, de España), quien es un viejo conocido del seleccionado colombiano, solo que por un bajón en su nivel se quedó por fuera del Mundial 2026.

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Dónde ver EN VIVO la rueda de prensa de Néstor Lorenzo

La rueda de prensa de Néstor Lorenzo se programó para este jueves, a las 3 de la tarde, en la sede de la FCF y se podrá seguir en directo en nuestro sitio web www.golcaracol.com, en el canal de Youtube de Gol Caracol y en nuestro perfil en Facebook. Además, en las emisiones de deportes de Noticias Caracol se dará el respectivo desarrollo a la noticia.