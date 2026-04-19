Mensaje de Argentina para Colombia: "En el Mundial les romperemos el orto como siempre"

Con una contundente goleada por 0-4 sobre Argentina, la Selección Colombia se coronó campeona del Sudamericano Sub-17, el cual se disputó en Paraguay. De esa manera, conquistó su segundo título, luego de 33 años.

La 'tricolor' repitió la hazaña lograda en 1993, esta vez con un doblete de Miguel Agámez y goles de Matías Caicedo y José Escorcia, y, de paso, aseguró su boleto al Mundial de la FIFA de la categoría a disputarse en Catar.

Argentina, que tuvo tres expulsados en el partido, también jugará la cita orbital, al igual que Brasil, que se quedó en el tercer lugar tras ganar por 0-1 a Ecuador, también clasificada. Completaron los cupos suramericanos Uruguay, Chile y Venezuela.

Justamente, una de las razones por las que 'la albiceleste' terminó con ocho jugadores en cancha fue por la 'calentura' que se vivió en el terreno de juego. Empujones, discusiones e insultos, se presentaron, en medio de la impotencia de los argentinos.



Una vez culminó el compromiso, el futbolista, Felipe Echenique, fue consultado sobre esa situación y su respuesta no pasó para nada desapercibida. "Yo sé que nos vamos a ver en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre", afirmó, refiriéndose a la Selección Colombia.

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Por último, le preguntaron sobre qué le había faltado al conjunto 'gaucho' para hacerse con el título del Sudamericano Sub-17, a lo que sentenció: "no nos fáltó nada, ¿listo? Gracias".