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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Mensaje de Argentina para Colombia: "En el Mundial les romperemos el orto como siempre"

Mensaje de Argentina para Colombia: "En el Mundial les romperemos el orto como siempre"

Después de perder la final del Sudamericano Sub-17, un jugador de Argentina no ocultó su molestia por lo ocurrido en cancha y le lanzó una advertencia a la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Argentina perdió contra la Selección Colombia en la final del Sudamericano Sub-17
Argentina perdió contra la Selección Colombia en la final del Sudamericano Sub-17
AFP

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