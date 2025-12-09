Selección Colombia confirma partidos previos al Mundial 2026; uno será en casa, "de despedida"

La Selección Colombia ya tiene rivales y sedes para el Mundial de 2026, motivo por el que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer en Blu Radio la cartelera de actividades del combinado tricolor con vistas al certamen orbital.

El elenco nacional quedó en el grupo K con el siguiente calendario: enfrentará Uzbekistán en Ciudad de México el miércoles 17 de junio; luego, el martes 23 del mismo mes, chocará en Guadalajara con el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo; y finalmente, el sábado 27 de junio, jugará contra Portugal en Miami.

Con ese panorama, se armó la hoja de ruta para que el equipo se aliste de la mejor manera en una serie de duelos que con sedes y fechas establecidas, según indicó Jesurún.



Partidos de Selección Colombia previos al Mundial 2026

El directivo dijo que en las fechas FIFA, que van del jueves 26 al martes 31 de marzo, los rivales serán Croacia y Francia, a los que el cuadro ‘cafetero’ enfrentará en Estados Unidos, pues las ciudades elegidas para dichas contiendas son Orlando y Washington, respectivamente.

Posteriormente, señaló que a finales de mayo habrá una presentación en suelo colombiano para despedirse de la afición contra un adversario por definir, que podría ser africano, y agregó que justo después habría otra contienda en un estadio norteamericano por confirmar.



“Sería un partido de fogueo en Colombia, pero no puedo establecer si en Bogotá porque la opción la tienen todas las ciudades y hemos recibido solicitudes de Cali y Medellín. Sería ese y otro partido más en territorio mexicano o estadounidense”, detalló.

Finalmente, expresó que la recta final de la preparación del combinado patrio se efectuará directamente “en la sede del Mundial”, lo que da a entender que la concentración se adelantará en México, donde Colombia tendrá sus 2 primeras presentaciones y lugar en el que, dependiendo del cuerpo técnico, se podría buscar un quinto y último compromiso amistoso.