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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs México por poco termina a los golpes; Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo se 'calentaron'

Colombia vs México por poco termina a los golpes; Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo se 'calentaron'

En la última jugada del partido, Gustavo Puerta se molestó por una acción de Álvaro Fidalgo; se dijeron de todo y se fueron a los empujones. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo.
Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo.
AFP.

La Selección Colombia empató 1-1 con México en su primer partido de fogueo en territorio estadounidense. Si bien todo marchó con relativa calma, sobre el final por poco se arma una 'tangana' por cuenta de un cruce entre Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo.

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Al 90+3, a segundos de que el árbitro diera el pitazo final, Fidalgo le intentó quitar la pelota Puerta, quien se mostró muy disgustado por la entrada que le hizo de espaldas.

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El colombiano lo encaró y por un costado lo empujó German Berterame. De inmediato se armó un borbollón de jugadores. Empujones y manotazos se dieron de un lado para otro. Jhon Janer Lucumí y Jhon Arias se notaron muy incómodos por la actitud del delantero del Inter Miami.

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Lo cierto es que al final no pasó a mayores y poco a poco la calma llegó.

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