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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Paraguay y dónde ver EN VIVO POR TV y ONLINE?

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Paraguay y dónde ver EN VIVO POR TV y ONLINE?

Después de empatar con México, la Selección Colombia vuelve a tener acción en los próximos días, enfrentando a un combinado sudamericano al que conoce muy bien.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre
La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre
AFP

La era de Rafael Márquez al frente de México comenzó este sábado con un empate 1-1 ante la Selección Colombia en Baltimore, en un amistoso presenciado por 67.000 espectadores en el estadio M&T Bank.

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Luis Suárez marcó el gol colombiano al minuto 10. Gilberto Mora, el juvenil de 17 años, igualó por el combinado azteca al 62'.

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La escuadra cafetalera consiguió el gol en su primer avance.

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Richard Ríos se agregó al ataque por el costado derecho y, tras eludir al mexicano Luis Chávez, mandó un servicio al área que Suárez convirtió en gol con un remate de cabeza.

En el segundo tiempo, Morita recibió la pelota en el área y se lució con un quiebre al experimentado Jhon Lucumí para luego fusilar al arquero Álvaro Montero. Así firmó su primer gol con la selección mexicana.

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El martes, en la continuación de la fecha FIFA, México enfrentará a Perú. Colombia se medirá con Paraguay el viernes. Ambos partidos se jugarán en Nueva Jersey.

La Selección Colombia y México empataron 1-1 en partido preparatorio
La Selección Colombia y México empataron 1-1 en partido preparatorio
AFP

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¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay?

Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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