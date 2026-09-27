A qué hora y dónde ver España vs Corea del Norte, EN VIVO por TV, el Mundial femenino Sub-20

Consideradas las dos principales favoritas para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, España y RPD de Corea han cumplido con las expectativas y se enfrentarán por el título este domingo. Las dos naciones que han dominado el panorama mundial del fútbol femenino juvenil en los últimos años se verán las caras en una batalla final en Lodz, que promete ser espectacular.

Campeonas en 2022, con Salma Paralluelo como figura clave, España perdió su título en 2024 ante RPD de Corea. Ahora, las españolas están decididas a recuperar la corona. Su determinación y talento colectivo les han permitido dominar a todos sus rivales hasta el momento. Tras una fase de grupos impecable, La Rojita derrotó a Portugal (2-0), Brasil (1-0) y, más recientemente, a Italia (2-0). En cada ocasión, han demostrado el mismo nivel de control: el talentoso equipo de David Aznar juega unido y parece tener respuesta para cada situación.

RPD de Corea, que aspira a un doblete histórico, sin duda representará el mayor desafío para España. Y viceversa. A diferencia de las españolas, que solo encajaron un gol contra China en la fase de grupos (3-1), las jóvenes coreanas han mantenido su portería a cero en sus seis partidos hasta la fecha. Ahora sueñan con un título histórico sin recibir un solo gol. Igual de impresionantes que España, pero con su propio estilo, las vigentes campeonas han superado con comodidad a Japón (2-0), Canadá (2-0) y Colombia (3-0).

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También habrá un aire de revancha en Polonia, ya que estas dos generaciones de jugadoras ya se enfrentaron en la final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024. En aquella ocasión, las gigantes de la AFC ganaron en la tanda de penaltis tras un empate 1-1 (4-3 en penaltis). ¿Volverá España a la cima o RPD de Corea consolidará su creciente dominio en las competiciones juveniles femeninas de la FIFA?



España y Corea del Norte jugarán la final del Mundial Femenino Sub-20. Fotos: Getty Imágenes

¿A qué hora y dónde ver España vs. Corea del Norte?

Día: domingo 27 de septiembre.

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Stadion Miejski ŁKS Łódź, en Lodz.

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).