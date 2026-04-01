¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia contra equipos africanos, en los Mundiales?

Elabora un artículo sobre cómo le ha ido a la Selección Colombia frente a rivales africanos en mundiales de mayores

La historia de la 'tricolor' frente a rivales africanos en Copas del Mundo es breve pero significativa. A lo largo de sus participaciones mundialistas, el combinado cafetero se ha enfrentado en cuatro ocasiones a selecciones del continente africano, con un balance positivo: tres victorias y una derrota.

A continuación, se presenta un análisis detallado de estos enfrentamientos, sus contextos y su impacto en la historia del equipo.



Colombia vs África en los Mundiales: balance general

Partidos jugados: 4

Victorias: 3



Derrotas: 1

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Goles a favor: 5

Goles en contra: 3

René Higuita en duelo contra Camerún, por la Copa del Mundo 1990. Foto: AFP.

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Aunque la muestra es pequeña, los resultados muestran una tendencia favorable para Colombia, con partidos que han dejado huella en distintas generaciones.

Italia 1990: la dolorosa caída contra Camerún

El primer enfrentamiento se dio en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Italia 1990, en los octavos de final frente a Selección de Camerún.

Resultado: Camerún 2-1 Colombia (tiempo extra)

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Este partido es uno de los más recordados en la historia del fútbol colombiano. El equipo dirigido por Francisco Maturana, que venía de una gran fase de grupos, fue eliminado tras dos goles del legendario Roger Milla.

El momento más icónico (y doloroso) fue el error del arquero René Higuita, que terminó en el gol decisivo.

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👉 Este encuentro marcó el inicio de la relación Colombia-África en los mundiales, con una derrota que aún hoy se recuerda como una lección de contundencia y experiencia.

Francia 1998: triunfo ajustado frente a Túnez

El segundo cruce ocurrió en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, esta vez frente a Selección de Túnez en fase de grupos.

Resultado: Colombia 1-0 Túnez

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El gol fue obra de Léider Preciado, en un partido clave para mantener vivas las esperanzas de clasificación.

Colombia vs. Túnez, en duelo por la Copa del Mundo 1998. Foto: AFP.

👉 Aunque Colombia no avanzó a la siguiente ronda, este triunfo significó su primera victoria ante un rival africano en mundiales.

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Brasil 2014: Colombia 2-1 Costa de Marfil

Los goles colombianos fueron de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Con este triunfo, los 'cafeteros' hicieron seis puntos para avanzar directamente a los octavos de final.

👉 Aunque la 'tricolor' clasificó con puntaje perfecto en fase de grupos; los de José Néstor Pékerman quedaron eliminados contra Brasil en cuartos de final.

El último rival africano de Colombia fue Senegal, en el Mundial de Rusia - AFP

Rusia 2018: victoria clave frente a Senegal

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El tercer enfrentamiento llegó en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 contra Selección de Senegal.

Resultado: Colombia 1-0 Senegal

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El gol de Yerry Mina le dio a Colombia el triunfo y la clasificación a octavos de final como líder de grupo.