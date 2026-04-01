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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia contra equipos africanos, en los Mundiales?

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia contra equipos africanos, en los Mundiales?

Luego de que la República del Congo sellara su paso al Mundial y quedará instalada en el mismo grupo de Colombia; en Gol Caracol repasamos cómo le ha ido a la 'tricolor' contra los africanos.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Acción de juego entre la Selección Colombia vs. Camerún, por el Mundial de 1990.
Acción de juego entre la Selección Colombia vs. Camerún, por el Mundial de 1990.
Foto: AFP.

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