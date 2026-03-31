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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Fortaleza le encontraron la debilidad a Millonarios; "No fue casualidad, lo entrenamos"

En Fortaleza le encontraron la debilidad a Millonarios; "No fue casualidad, lo entrenamos"

Fortaleza igualó 2-2 con Millonarios y el delantero Sebastián Herrera, autor de los dos goles de los 'amix', contó detalles claves para hacerle daño al 'embajador'.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Fortaleza celebrando su gol contra Millonarios.
Fortaleza celebrando su gol contra Millonarios.
Fortaleza.

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