En Fortaleza le encontraron la debilidad a Millonarios; "No fue casualidad, lo entrenamos"

Fortaleza sorprendió y empató 2-2 con Millonarios, en la jornada 14 de la Liga Betplay I-2026. Los 'amix' plantaron buena cara en el estadio El Campín de la mano del delantero Sebastián Herrera, quien se lució con un doblete de cabeza y este martes en charla con Gol Caracol contó detalles claves para hacerle daño a los 'embajadores'. ¡Le encontraron la debilidad al esquema táctico de Fabián Bustos.

Los dos goles de Herrera fueron calcados, tanto así, que hasta tuvo al mismo asistidor: Jonathan Marulanda. El delantero de 31 años reveló que no fue algo fortuito del juego sino todo un estudio durante la semana de práctica.

Sebastián Herrera le marcó doblete a Millonarios. Fortaleza.

"Algo que caracteriza a Fortaleza es su cuerpo técnico: muy inteligente y analítico, con planteamientos que se reflejan en la cancha. Durante la semana trabajamos especialmente el centro al segundo palo, sin descuidar el primero. Detectamos que, en la línea de tres, a veces dejaban libre la espalda del segundo central, y por eso enfocamos el plan en atacar esa zona. Fue completamente preparado, no algo que surgiera al azar en el partido. Además, lo entrenamos con distintos jugadores: Arroyo, John Velásquez y Santiago Cuero, desde varios perfiles. Invertimos bastante tiempo en esas transiciones y en esa forma de atacar", declaró el atacante con pasado en clubes como Cortuluá, Atlético Huila, Junior, Pasto, Jaguares, entre otros.



Herrera manifestó luego de marcar el primer gol, desde el cuerpo técnico le insistieron aún más en esa tarea. "Incluso en el entretiempo, el profesor identificó que Llinás y Arias estaban quedándose en ese sector, y pidió que el balón llegara ahí desde ambos costados. Me indicó que debía atacar el segundo palo porque ahí caería el centro. Ese tipo de ajustes, con la visión externa del cuerpo técnico y los analistas de video, marca la diferencia. También sabíamos que Marulanda estaba preciso en los centros; los de ayer fueron milimétricos. Por mi parte, aunque no tengo gran estatura, me destaco por el timing, lo que me permite ganar duelos aéreos y llegar con ventaja al cabezazo", concluyó.