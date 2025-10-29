Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17, tras salida de Colombia

La Selección Colombia perdió 4-0 contra Japón en la última contienda de los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025 y de esta manera se despidió del certamen, en el que aún sobreviven 8 equipos.

En consecuencia, el conjunto nipón siguió vivo y ahora buscará su paso a las semifinales del torneo contra el campeón defensor y máximo favorito al título: el combinado de Corea del Sur, que dejó en el camino al elenco local tras golearlo 6-1.

En otros cruces, Brasil, que superó 3-0 a China, se deberá medir con Canadá, que le ganó 6-0 a Zambia.

A su vez, Francia, que empató 0-0 con España y se impuso 5-4 en los penaltis, tendrá que chocar con Países Bajos, que igualó 1-1 con Estados Unidos y le ganó 6-7 en la tanda de penas máximas.

Finalmente, México, que venció 1-0 a Paraguay, se encontrará con Italia, que le pasó por encima a Nigeria con un contundente 4-0.

Las 4 contiendas se efectuarán entre el sábado primero y el domingo 2 de noviembre en el estadio Olímpico de Rabat.



Así quedaron los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17

⦁ Resultados, octavos de final

- Brasil 3-0 China

- EE. UU. 1-1 (6-7) Países Bajos

- Corea del Norte 6-1 Marruecos

- Italia 4-0 Nigeria

- España 0-0 (4-5) Francia

- México 1-0 Paraguay

- Canadá 6-0 Zambia

- Japón 4-0 Colombia

⦁ Programación, cuartos de final:

- Noviembre 1: Brasil vs. Canadá

- Noviembre 1: Corea del Norte vs. Japón

- Noviembre 2: Francia vs. Países Bajos

- Noviembre 2: México vs. Italia

⦁ Cruces en semifinales

- Brasil-Canadá vs. Japón-Corea del Norte

- Francia-Países Bajos vs. México-Italia