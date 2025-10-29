Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17, tras salida de Colombia

Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17, tras salida de Colombia

Luego de la eliminación de la escuadra ‘cafetera’, así quedaron conformadas las llaves de tercera ronda en la Copa del Mundo que se disputa en Rabat, Marruecos.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17 tras caída de Colombia 4-0 contra Japón.jpg
Colombia quedó afuera luego de caída 4-0 contra Japón.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad