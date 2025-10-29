Aún queda otro Mundial para Colombia en 2025, tras eliminación en el Sub-17 Femenino

La Selección Colombia perdió 4-0 frente a Japón en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Rabat y se despidió de la competencia luego de 4 partidos en los que acumuló 2 victorias y 2 derrotas.

No obstante, la programación mundialista continúa para la representación nacional, que desde ya se alista para competir en otro frente antes de que se acabe la temporada.

El Mundial que le resta a Colombia también es el territorio árabe y corresponde a la misma categoría, pero en la rama masculina.



¿Qué Mundial le falta a la Selección Colombia en 2025?

Luego de la eliminación en el Sub-17 Femenino, ahora la escuadra ‘cafetera’ se alista para afrontar la Copa del Mundo Sub-17 masculina de Rayan, Catar, campeonato que se llevará a cabo con 48 equipos entre el lunes 3 de noviembre y el jueves 27 del mismo mes en las canchas del complejo deportivo Aspire Zone.

El torneo servirá como banco de pruebas para el Mundial de mayores de México, Estados Unidos y Canadá 2026, que contará con la misma cantidad de participantes.

En el caso de Colombia, hará parte del grupo G, en el que deberá enfrentar a Alemania, el martes 4 de noviembre; El Salvador, el viernes 7; y Corea del Norte, el domingo 10.



Así será el Mundial Sub-17 masculino

El sistema de competencia indica que la fase inicial tendrá 12 cuadrangulares, de los cuales avanzarán a dieciseisavos de final los 2 primeros de cada uno y los 8 mejores terceros.

Luego, todas las instancias serán en sistema de eliminación directa a un solo partido hasta llegar a la final, que será el único choque que se escenificará en el estadio Internacional Khalifa.

En total, el certamen contará con 104 contiendas, siendo el primero de la historia de esta magnitud.