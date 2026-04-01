Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026, tras eliminación de Bolivia en repechaje

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La fase de grupos del Mundial de fútbol que reunirá desde el 11 de junio a selecciones de 48 países se completó este martes con la clasificación de 4 equipos de Europa en una repesca que reunió a 16 aspirantes y de 2 más procedentes de una liguilla con 6 formaciones jugada en México.
En una tanda de penaltis que sucedió a un alargue en el que persistió el empate, República Checa eliminó a Dinamarca y Bosnia a Italia, que falta a la cita mundialista por tercera vez consecutiva.
Los otros dos clasificados europeos son Turquía, que dejó en el camino a Kosovo, y Suecia, verdugo de la generación polaca encabezada por Robert Lewandowski.
Por otra parte, en la repesca intercontinental disputada en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, República Democrática del Congo selló su visado a expensas de Jamaica, y el último cupo libre quedó en poder de Irak.
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La edición 23 del Mundial, el primero organizado por tres países y con 48 aspirantes al título, tendrá 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre México y Sudáfrica y se dirimirá el 17 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.
Cabe destacar que, luego de que la República del Congo venciera 1-0 a Jamaica, se clasificó de lleno a la Copa del Mundo, en donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y la Selección Colombia en el grupo K.
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La fase inicial, agrupada en 12 grupos, se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda instancia.
Grupo A
México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
Grupo B
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Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
Grupo C
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Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D
Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Grupo E
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Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F
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Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Grupo G
Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H
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España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I
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Francia, Senegal, Irak, Noruega
Grupo J
Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K
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Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
Grupo L
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Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá