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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026, tras eliminación de Bolivia en repechaje

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026, tras eliminación de Bolivia en repechaje

Después de disputarse todos los repechajes, el certamen mundialista ya definió todos los 48 equipos que jugarán inicialmente la fase de grupos. Aquí todos los detalles.

Por: AFP
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
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Foto: @fifaworldcup.

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