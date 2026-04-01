Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026, tras eliminación de Bolivia en repechaje

La fase de grupos del Mundial de fútbol que reunirá desde el 11 de junio a selecciones de 48 países se completó este martes con la clasificación de 4 equipos de Europa en una repesca que reunió a 16 aspirantes y de 2 más procedentes de una liguilla con 6 formaciones jugada en México.

En una tanda de penaltis que sucedió a un alargue en el que persistió el empate, República Checa eliminó a Dinamarca y Bosnia a Italia, que falta a la cita mundialista por tercera vez consecutiva.

Los otros dos clasificados europeos son Turquía, que dejó en el camino a Kosovo, y Suecia, verdugo de la generación polaca encabezada por Robert Lewandowski.

Por otra parte, en la repesca intercontinental disputada en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, República Democrática del Congo selló su visado a expensas de Jamaica, y el último cupo libre quedó en poder de Irak.



Jugadores de la Selección Colombia previo al juego de preparación contra Francia. Getty Imágenes

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La edición 23 del Mundial, el primero organizado por tres países y con 48 aspirantes al título, tendrá 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre México y Sudáfrica y se dirimirá el 17 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Cabe destacar que, luego de que la República del Congo venciera 1-0 a Jamaica, se clasificó de lleno a la Copa del Mundo, en donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y la Selección Colombia en el grupo K.

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La fase inicial, agrupada en 12 grupos, se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda instancia.



Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Grupo B

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Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza

Grupo C

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Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E

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Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F

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Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H

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España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I

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Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K

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Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L

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Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

