La Selección Colombia femenina es líder de la Liga de Naciones: venció 2-1 a Ecuador, en Quito

Este martes, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, la Selección Colombia femenina dio el golpe y venció 2-1 a Ecuador, por la segunda jornada de la Liga de Naciones. La 'cafeteras' se impusieron con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya, mientras que Nayely Bolaños anotó para la 'tri'.

En la primera parte, las 'cafeteras' fueron las más claras e incisivas en ataque. Linda Caicedo lo intentó con su velocidad y gambeta provocando faltas de las ecuatorianas. Valerin Loboa e Ivonne Chacón no estuvieron muy finas en la finalización de las jugadas, pero al 45' se rompió el cerrojo del arco local.

Chacón fue derribada dentro del área y la jueza central decretó penalti. Leicy Santos tomó la pelota y anotó con remate de pierna derecha. Jubilo y alegría en las dirigidas por Ángelo Marsiglia que dieron el mazazo justo antes del descanso.

Para la segunda parte, Ecuador entró mejor y rápidamente consiguió el empate. Al 52', Nayely Bolaños, delantera, marcó desde el punto penalti luego de sancionarse una falta con ayuda del VAR.

Marsiglia decidió hacer cambios y envió a la cancha a Daniela Montoya y Manuela Pavi. La 'tricolor' comenzó a dominar más el medio campo y allí estuvo la clave. Al 71', Montoya se lució con un remate de media distancia y le dio de nuevo la ventaja a Colombia, tal como ocurrió el pasado viernes frente a Perú.

Ecuador vs. Colombia. afp.

Ficha técnica

Ecuador: Liceth Suárez; Jessy Caicedo (m.65, Nicole Charcopa), Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Kerlly Real; Fiorella Pico (m.46, Stefany Cedeño), Emily Arias, Evelyn Burgos (m.46, Emily Arias), Manoly Torres, Karen Flores (m.77, Karen Litardo) y Nayeli Bolaños. DT: Eduardo Moscoso.

2. Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias (m,80, Ana María Guzmán), Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo (m.59, Daniela Montoya), Leicy Santos; Valerin Loboa (m.80, Marcel Restrepo), Ivonne Chacón (m.59, Manueal Pavi) y Linda Caicedo. DT: Ángelo Marsiglia.

Goles: 0-1, m.45: Leicy Santos, de penalti. 1-1, m.51: Nayeli Bolaños, de penalti. 1-2, m.71: Daniela Montoya.

Árbitra: Zulma Quiñónez, de Paraguay, amonestó a Santos, Caracas y Emily Arias.

Incidencias: partido de la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.