Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia femenina es líder de la Liga de Naciones: venció 2-1 a Ecuador, en Quito

La Selección Colombia femenina es líder de la Liga de Naciones: venció 2-1 a Ecuador, en Quito

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, la Selección Colombia femenina sorprendió a las ecuatorianas y se puso en la parte alta de la tabla con seis unidades.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Ecuador vs. Colombia.
Ecuador vs. Colombia.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad