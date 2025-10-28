Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Ecuador 1-2 Colombia

Este martes se llevó acabo la segunda jornada de la Liga de Naciones femenina, la cual dejó como ganadoras a la Selección Colombia femenina, Chile y Venezuela, mientras que Uruguay y Argentina empataron.

Ecuador 1-2 Colombia

La 'tricolor' dio el golpe de visitante y se convirtió en líder única de la Liga de Naciones Femenina luego de superar 2-1 a Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. A los 45 minutos se pusieron en ventaja con gol de Leicy Santos de tiro penalti, tras una falta sobre Ivonne Chacón. Para la segunda parte, las locales reaccionaron con anotación de Nayely Bolaños también desde los doce pasos. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia tuvieron que mandar de nuevo en el juego y al 71' sentenciaron el marcador con tanto de Daniela Montoya. Las 'cafeteras' son primeras con seis unidades.

Chile 5-0 Bolivia

Chile logró su primera victoria en la Liga de Naciones Femenina al golear 5-0 a Bolivia en Rancagua, consolidándose como líder provisional del grupo rumbo al Mundial Brasil 2027. El equipo dirigido por Luis Mena mostró amplia superioridad desde el inicio. Sonya Keefe, del Granada español, abrió el marcador de penal al minuto 3 y repitió de cabeza al 9. Fernanda Pinilla amplió al 17 tras asistencia de Javiera Grez, mientras que Yastin Jiménez puso el 4-0 antes del descanso con un potente zurdazo. Apenas iniciada la segunda parte, Nayadet López, del Alavés, selló el 5-0 definitivo al minuto 46. Con este resultado, Chile suma cuatro puntos tras empatar con Venezuela en la primera jornada. En contraste, Bolivia permanece última sin unidades, con nueve goles en contra en dos partidos. La Roja femenina impuso jerarquía y ritmo, sustentada en futbolistas que militan en Europa y en el competitivo Colo Colo, semifinalista de la Copa Libertadores 2025.

Uruguay 2-2 Argentina

Uruguay y Argentina empataron 2-2 en el estadio Centenario de Montevideo por la Liga de Naciones Femenina, en un partido que la Celeste dejó escapar en los minutos finales. Annika Paz anotó de cabeza al 88’ y frustró el triunfo uruguayo en su debut en el torneo. Las dirigidas por Ariel Longo, que habían quedado libres en la primera fecha, sumaron su primer punto y sueñan con clasificar por primera vez a un Mundial. Uruguay se adelantó con un gol de tiro libre de la defensora Lacoste al 35’, pero Maricel Pereyra igualó para Argentina al inicio del segundo tiempo con un potente disparo desde fuera del área. La delantera Belén Aquino volvió a poner arriba a la Celeste al 71’ con un golazo, aunque la visita terminó rescatando un punto en los minutos finales. Argentina llegó así a cuatro unidades en la tabla, mientras que Uruguay dejó escapar una victoria histórica ante su público.

Paraguay 1-2 Venezuela

La selección femenina de Venezuela logró su primera victoria en la Liga de Naciones Femenina de Suramérica al vencer 2-1 a Paraguay en Asunción, durante la segunda jornada del torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. Raiderlin Carrasco, del Levante, abrió el marcador al minuto 20 tras asistencia de Gabriela García, quien más tarde anotó el gol del triunfo al 69’ aprovechando un error defensivo tras un tiro de esquina. La capitana paraguaya Lice Chamorro, también del Levante, había igualado transitoriamente con un cabezazo al 38’. En un partido afectado por la lluvia, la Vinotinto mostró solidez defensiva y contó con una destacada actuación de la arquera Nayluisa Cáceres, clave para mantener la ventaja. Con este resultado, Venezuela alcanzó cuatro puntos y se ubicó cuarta en la clasificación, mientras que Paraguay sumó su segunda derrota consecutiva y continúa sin unidades en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.



Tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina