Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Ecuador 1-2 Colombia

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Ecuador 1-2 Colombia

En Gol Caracol le contamos en qué posición quedó ubicada la Selección Colombia femenina luego de vencer a Ecuador, en Quito. Acá toda la información.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Ecuador vs. Colombia en la Liga de Naciones femenina.
Ecuador vs. Colombia en la Liga de Naciones femenina.
afp.

