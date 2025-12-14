Alfredo Morelos no ocultó su molestia con lo hecho por Medellín en la final de Copa BetPlay

El estadio Atanasio Girardot fue testigo de un tenso empate 0-0 en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay, una nueva edición del clásico paisa que dejó las emociones reservadas para el encuentro de vuelta. Tras el pitazo final, una de las voces más importantes en el ataque de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, compareció ante los medios para analizar un duelo marcado por la fricción y la falta de gol.

El delantero 'verdolaga' no ocultó su frustración respecto al desarrollo del juego, señalando directamente la estrategia de Medellín. Para Morelos, la intención de Nacional fue siempre proponer un juego dinámico y ofensivo ante su hinchada, buscando brindar un espectáculo digno de una final, sin embargo, su rival no dejó fuir el juego como ellos hubieran querido. "Nosotros con la ambición, con las ganas de querer ganar este partido, obviamente con nuestra gente, dar un buen espectáculo, querer jugar rápido, pero esa quemadera de tiempo del rival, eso para y pausa mucho el partido, pero bueno, eso ya no está en manos de nosotros", afirmó el 'Búfalo'.

A pesar del sinsabor por el empate y las críticas al planteamiento del oponente, Morelos rescató la actitud del equipo, especialmente en la etapa complementaria, "yo creo que nosotros desde que terminó el primer tiempo sabíamos que teníamos que dar un poco más cada uno y a eso salimos, salimos a buscar el partido con muchas ganas, mira que tuvimos opciones muy claras, no se nos dieron, pero bueno, hay que seguir, eso también hace parte del fútbol". Aunque la efectividad no estuvo de su lado en esta ocasión, el cordobés se mostró tranquilo y optimista, "se preocupa uno si no tiene las opciones, entonces este es un equipo que crea opciones, que siempre está ahí en el área del arco rival, yo estoy dichoso de mi equipo, yo sé que el profe también, todos estamos juntos hasta el final".

"Esa quemadera madera de tiempo de rival, pausa mucho el partido, pero bueno, eso ya no está en manos de nosotros, pero hay que seguir, con las mismas ganas que tenemos de buscarlo el día miércoles, así vamos el día mañana a recuperarnos al máximo." Alfredo Morelos. pic.twitter.com/yhBajRnkuZ — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) December 14, 2025

Mirando hacia el horizonte inmediato, el mensaje fue de resiliencia y unión. Morelos aseguró que el enfoque del verde paisa estará en recuperarse y entrenar de la mejor manera para ir por el título. "Hay que seguir, hay que con las mismas ganas que tenemos de buscarlo el día miércoles, así vamos el día de mañana a recuperarnos al máximo, los que tengan que hacer recuperación hacemos, los que tengan que entrenar entrenamos para estar al 100 para ese partido", sentenció el atacante.



La mesa está servida para una vuelta vibrante, donde Nacional intentará transformar esas "opciones claras" en goles, y Medellín buscará plantear una estrategia que le sirva para coronarse campeón. La cita será este miércoles 17 de diciembre a las 7:30 de la noche, esta vez con 'el poderoso' como local.