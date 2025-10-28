Síguenos en::
Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Laura Wollenmann vs. Gabriela Alaniz, EN VIVO por Ditu, en Noche de Campeones OMB

Laura Wollenmann vs. Gabriela Alaniz, EN VIVO por Ditu, en Noche de Campeones OMB

Este miércoles, Bogotá será sede de una estelar noche de boxeo que tendrá la pelea estelar de la colombiana Laura Wollenmann contra la argentina Gabriela Alaniz. Yuberjen Martínez también se subirá al ring.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Laura Wollenmann vs. Gabriela Alaniz.
