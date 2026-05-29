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Gol Caracol  / El dineral que han ganado PSG y Arsenal antes de la final de la Champions League; y falta más

El dineral que han ganado PSG y Arsenal antes de la final de la Champions League; y falta más

PSG y Arsenal juegan este sábado la final de la Champions League, y además de disputar el título de la popular 'orejona' lucharán por quedarse con un preciado botín.

Por: EFE
Actualizado: 29 de may, 2026
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PSG y Arsenal jugarán la final de la Champions League este sábado en Hungría.
PSG y Arsenal jugarán la final de la Champions League este sábado en Hungría.
Fotos: AFP

Nadie ha obtenido más ingresos por rendimiento deportivo en esta edición de la Champions League que el Arsenal, ya por los 105,2 millones de euros por los 93,2 del PSG, antes de la final que enfrentará a ambos equipos en el Puskás Arena de Budapest, con un premio de 10,5 millones de euros para el vencedor.

En total, la UEFA reparte 6,5 millones de euros para el ganador de la competición, pero el triunfo en la Liga de Campeones supone también una ganancia de cuatro millones de euros añadidos porque garantiza disputar la Supercopa de Europa contra el campeón de la Europa League, el Aston Villa, el próximo verano. En el caso de vencerla también, se añade un millón más de euros de ingresos.

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A falta de la contabilización al final de la temporada del denominado ‘pilar de valor’, un concepto que sobrepasará los 30 millones de euros previsiblemente en ambos casos y que valora los mercados televisivos europeos y mundiales más el coeficiente de los clubes, el Arsenal ya ha obtenido 105,2 millones de euros en esta edición del torneo.

PSG vs. Arsenal será la final de la Champions League 2025/2026.
PSG vs. Arsenal será la final de la Champions League 2025/2026.
Foto: Getty Imágenes + IA

Los 18,62 millones de euros por su participación en la fase liga los ha ido aumentando con su imparable trayectoria en la máxima competición continental, con un pleno de triunfos en los primeros ocho encuentros de la ronda inicial, traducidos en 16,8 millones de euros de ganancias, a los que añade dos millones por ir a las eliminatorias y, sobre todo, otros 10,8 millones de euros por su primera posición en la clasificación de la primera parte en formato de liga.

Después, en las eliminatorias ha incrementado sus ingresos: once millones de euros por disputar los octavos de final frente al Bayer Leverkusen; 12,5, por los cuartos contra el Sporting de Portugal; 15 por las semifinales frente al Atlético de Madrid y 18,5 por la final que lo enfrentará al París Saint Germain este sábado en Budapest.

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El conjunto parisino ha obtenido hasta ahora 93,2 millones de euros en la competición. Son doce menos que su oponente, porque ganó cuatro encuentros menos en la primera fase (logró 8,4 millones de euros, a 2,1 millones por triunfo) y sumó dos empates (1,4 millones de euros), pero fue undécimo en la tabla, con 7,8 millones de euros de ingreso.

En el resto de fases, el vigente campeón, que eliminó en dieciseisavos al Mónaco, en octavos al Chelsea, en cuartos al Liverpool y en semifinales al Bayern Múnich, ha obtenido las mismas cantidades que el Arsenal, con el que competirá por otros 10,5 millones de euros en la final en el Puskas Arena.

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