Confirmado el reemplazo de Deiver Machado en Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela

Más se demoró en salir la convocatoria de la Selección Colombia, para los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, que en confirmarse su primera baja. A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que Deiver Machado, quien había sido llamado, no se unirá a la concentración en Barranquilla.

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, que le impide disputar la fecha 17 por las Clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó la Federación Colombiana de Fútbol, en su página web y redes sociales.

Pero no fue lo único, ya que también dieron a conocer el tiempo que estará por fuera de las canchas. "El cuerpo médico del club estableció un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, aproximadamente, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación", añadieron en el posteo de la 'tricolor'.

"El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Deiver Machado una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando su talento a la Selección Colombia", puntualizaron, justo antes de revelar el futbolista que lo reemplazará en la convocatoria para dichos juegos.

Deiver Machado será reemplazado por Álvaro Angulo en la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela AFP

"En su lugar, se sumará a la convocatoria Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (México), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia", sentenciaron. Recordemos que viene siendo figura en su equipo y así lo confirman tanto las estadísticas como los números que ha firmado en el 2025.

Vistiendo las camisetas de Independiente de Avellaneda, en Argentina, y de Pumas, en México, ha disputado un total de 30 partidos, en los que registra una calificación promedio de 7,16, según 'SofaScore'. De igual manera, se resalta que tiene 3,6 recuperaciones por partido, 2,3 despejes por juego y 1,1 quites en cada compromiso.