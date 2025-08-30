Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Confirmado el reemplazo de Deiver Machado en Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela

Confirmado el reemplazo de Deiver Machado en Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela

Luego de confirmarse la baja por lesión del lateral izquierdo del Lens, la Selección Colombia informó quién ocupará su lugar para las fechas 17 y 18 de Eliminatorias.

Deiver Machado, lateral izquierdo de la Selección Colombia, sufrió una lesión en Lens
Deiver Machado, lateral izquierdo de la Selección Colombia, sufrió una lesión en Lens
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 04:31 p. m.