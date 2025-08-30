La Selección Colombia suma primera baja para los juegos contra Bolivia y Venezuela

La Selección Colombia informó hace pocos minutos de una baja importante para los compromisos frente a Bolivia, en Barranquilla, y contra Venezuela, en Maturín, en donde buscará su clasificación al Mundial 2026.

En ese orden de ideas, a través de un comunicado este sábado 30 de agosto, precisaron que " Deiver Machado no se unirá a la concentración de la Selección Colombia de mayores", y todo porque se lesionó con su equipo Lens en la Ligue 1 francesa.

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de mayores para disputar la fecha 17 por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026", se leyó en otra parte del comunicado por parte de la FCF.

Deiver Machado, jugador de la Selección Colombia. AFP.

Inmediatamente explicaron los pasos a seguir para la lesión de Machado, quien había venido siendo llamado en las más recientes citatorias de la 'tricolor' con rumbo a la Copa del Mundo 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación", indicaron.



Anunciaron su reemplazo

En otra parte del comunicado, desde la Federación Colombia de Fútbol precisaron que en lugar de Machado se sumará Álvaro Angulo, de gran presente en el fútbol mexicano.

"En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MEX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia", precisaron.

Álvaro Angulo celebra gol con Pumas UNAM - Foto: Pumas Oficial

Por último, desde la FCF le desearon una pronta recuperación a Deiver Machado, "confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional".

¿Cuándo es Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias?

Este partido entre la 'tricolor' y la 'verde' está pactado para este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. La pelota rodará en el 'Coloso de la Ciudadela' a las 6:30 de la tarde y lo podrá ver EN VIVO por TV y gratis en la pantalla principal de Gol Caracol, en este portal: www.golcaracol.com y en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión.